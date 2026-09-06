Así lo recibieron: la criminal patada que sufrió Joaquín Freitas en su debut en el Flamengo

El juvenil recién llegado desde River tuvo una discreta presentación y padeció el tremendo rigor de un rival que fue a trabar.

Joaquín Freitas tuvo este domingo su esperado debut oficial con la camiseta de Flamengo , apenas unos días después de haber sido presentado como nuevo refuerzo. El delantero de 19 años ingresó en el segundo tiempo ante Remo, por la fecha 26 del Brasileirao, y apenas unos segundos después de pisar el campo recibió una durísima entrada sobre su tobillo izquierdo. El árbitro sancionó la infracción con tarjeta amarilla, aunque la acción generó fuertes reclamos del conjunto carioca.

El exjugador de River ingresó a los 30 minutos del complemento en lugar de Pedro y quedó ubicado como centrodelantero, una posición en la que el Mengao pretende aprovechar su movilidad y capacidad para atacar los espacios. El artillero había tenido mayormente funciones de volante por derecha durante su etapa en Núñez , aunque también puede desempeñarse como atacante. Leonardo Jardim decidió darle sus primeros minutos en un partido complicado por la lluvia y el estado del campo.

La patada llegó prácticamente de inmediato. Marcelinho intentó frenar al juvenil cuando había conseguido sacarle ventaja y avanzaba con velocidad, pero terminó impactándolo con una entrada muy fuerte que provocó su caída y evidentes gestos de dolor. Los futbolistas de Flamengo reclamaron una sanción más severa, aunque el juez solamente mostró la tarjeta amarilla. El VAR tampoco intervino para modificar la decisión.

LA PATADA A JOAQUÍN FREITAS EN SU DEBUT CON FLAMENGO ANTE REMO. pic.twitter.com/lDVsrFjARG — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 6, 2026

Más allá del golpe, el atacante pudo continuar sin inconvenientes y completó los minutos restantes del encuentro. En su estreno tuvo 12 toques de pelota, acertó cinco de sus seis pases e intentó tres regates, de los cuales consiguió completar uno. Además, recibió dos faltas y ganó tres de los seis duelos individuales que disputó por abajo. No logró generar una situación de gol ni tuvo remates al arco, pero dejó una presentación correcta en un contexto poco favorable.

El Fla consiguió imponerse 1-0 ante Remo en el estadio Mangueirão de Belém y volvió a demostrar por qué pelea por el título. Samuel Lino marcó el único tanto a los 20 minutos del segundo tiempo, luego de una asistencia de Giorgian De Arrascaeta, y el equipo dirigido por Jardim sostuvo la ventaja hasta el final pese a las condiciones climáticas. Con este resultado, el Mengao llegó a 54 puntos y se ubicó provisoriamente como único líder del Brasileirao.

LLEGÓ EL GOL DE FLAMENGO



SAMU LINO PARA EL 1 A 0



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Cuánto pagó el Flamengo por la llegada de Freitas

El estreno de Freitas llega apenas una semana después de concretar una de las transferencias más importantes de su corta carrera. Flamengo acordó con River la compra del 80 por ciento de sus derechos económicos por una cifra que ronda los 15 millones de dólares entre el monto fijo y los objetivos, mientras que el Millonario conservó el 20 por ciento pensando en una futura venta. El delantero firmó un contrato por cinco temporadas con la institución brasileña.

La salida de Núñez se produjo después de que el juvenil sumara 30 partidos en Primera División y marcara un gol con la camiseta de River. Había llegado al club en 2024 procedente de Acassuso y debutó oficialmente en 2025, durante el ciclo de Marcelo Gallardo, antes de ganar mayor protagonismo en la temporada siguiente. Su crecimiento llamó la atención de Flamengo, que finalmente decidió apostar por él como una de sus incorporaciones jóvenes para el plantel.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Flamengo atraviesa una temporada exigente, pelea por el Brasileirao y también tiene por delante los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle. El primer partido de esa serie será el próximo 10 de septiembre en Ecuador, por lo que Freitas tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos