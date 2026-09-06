¿No era roja? El planchazo criminal de Florentín sobre Martínez Quarta

El defensor de River fue víctima de una fuerte infracción, pero el árbitro Nicolás Ramírez solo le sacó amarilla al jugador de la lepra mendocina.

El partido entre River e Independiente Rivadavia dejó una nueva polémica arbitral. José Florentín fue amonestado por una fuerte entrada sobre Lucas Martínez Quarta , aunque la infracción generó reclamos porque el volante impactó con los tapones sobre la rodilla del defensor y estuvo muy cerca de recibir la tarjeta roja.

La jugada tomó todavía más relevancia porque el ex jugador de Vélez ya estaba amonestado, por lo que una segunda amarilla hubiera significado su expulsión. Nicolás Ramírez cobró la infracción pero decidió no volver a mostrarle la tarjeta, mientras que desde el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, tampoco llamaron al árbitro para que revisara la acción.

La situación recordó inmediatamente a una polémica reciente del fútbol argentino: el planchazo de Leonel Flores sobre Sasha Marcich en Boca-Lanús. En aquella oportunidad, Pablo Dóvalo también mostró solamente amarilla y Germán Delfino, desde el VAR, respaldó la decisión. El responsable de la cabina calificó luego la acción como una “jugada gris”.

¿ERA ROJA PARA FLORENTÍN?



El mediocampista de Independiente Rivadavia le entró muy duro a Martínez Quarta



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River arrancó mejor y ganaba con gol de Montiel

En el Monumental, la entrada del volante volvió a instalar el debate sobre el límite entre una infracción merecedora de amonestación y una acción que puede considerarse de juego brusco grave. La similitud con la falta de Flores estuvo especialmente en la zona de impacto y en la intensidad de la entrada, aunque en este caso el árbitro ya tenía al futbolista mendocino condicionado por una amarilla previa.

Más allá de esa controversia, la Banda había mostrado una versión más ambiciosa que durante el ciclo del Chacho Coudet. El equipo de Leonardo Ponzio buscó manejar la pelota y tuvo algunas aproximaciones, aunque le faltó profundidad: Sebastián Driussi cabeceó desviado y Nicolás Otamendi también probó por arriba, mientras que la Lepra amenazó de contra y con un tiro libre de Álex Arce.

¡ATENCIÓN A ESTO! Leo Flores fue amonestado por esta infracción sobre Sasha Marcich. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/W7pXXJcSDo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Ángel Correa ingresó al área y recibió un pisotón de Leonard Costa que Ramírez sancionó con penal. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y definió al medio para poner el 1-0.