No los quieren: quiénes fueron los dos jugadores de River que silbó el Monumental

Se trata de dos referentes que supieron formar parte de la etapa más gloriosa del Millonario, pero que hoy son cuestionados.

River volvió al Monumental después del duro golpe de l a eliminación ante Independiente de Santa Fe por la Copa Sudamericana y los hinchas hicieron sentir su malestar. Durante el anuncio de la formación y los relevos para enfrentar a Independiente Rivadavia, Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré y, en menor medida, Fausto Vera recibieron una lluvia de silbidos desde las tribunas.}

El caso del zaguero fue particularmente significativo porque, pese a los abucheos, también aparecieron algunos aplausos para respaldarlo. El Chino quedó en el centro de las críticas después de la serie ante el conjunto colombiano: cometió el penal que permitió el empate de la serie y luego falló su remate en la definición desde los doce pasos que terminó con la eliminación.

La bronca con el defensor ya había quedado expuesta días atrás, durante el empate frente a Vélez, y se profundizó por sus últimas actuaciones. Incluso en la victoria ante Banfield, que marcó el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino tras la salida del Chacho Coudet, el rendimiento del ex Selección Argentina no alcanzó para cambiar la percepción de un sector importante de los simpatizantes.

Los silbidos de la hinchada de River Plate para Lucas Martínez Quarta, en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/f0LOOCXS8h

En ese contexto, durante los últimos días se evaluó la posibilidad de que el futbolista abandonara Núñez. Al-Sadd de Qatar había presentado una propuesta de préstamo que finalmente fue descartada y luego apareció Genoa, de Italia, con una oferta para comprar su pase. Sin embargo, después de analizar la situación, River y el propio jugador resolvieron que continuará en el plantel.

Los reproches a Rafael Santos Borré y las críticas a Fausto Vera

La permanencia del defensor cuenta además con el respaldo del DT interino, quien le manifestó que pretende tenerlo en cuenta durante su estadía, por más breve que sea. El desafío será recuperar la confianza de una hinchada que hasta hace poco lo tenía entre sus jugadores más queridos y que ahora le exige una respuesta futbolística después de una eliminación que dejó heridas abiertas.

Borré también recibió una fuerte reprobación y quedó prácticamente a la par del defensor en el aplausómetro del Monumental. El cafetero fue suplente ante Independiente Rivadavia y atraviesa un presente muy diferente al de su primera etapa en Núñez, cuando se convirtió en una pieza importante del equipo de Marcelo Gallardo y ganó títulos que dejaron una huella entre los hinchas.

SILBIDOS Y APLAUSOS PARA MARTÍNEZ QUARTA, REPROBACIÓN PARA BORRÉ Y OVACIÓN PARA PONZIO: así recibieron los hinchas de River al DT y algunos de sus jugadores, en la previa al cruce ante Independiente Rivadavia en el Monumental. pic.twitter.com/kPxoiGHjtZ — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2026

El delantero regresó a River con grandes expectativas, pero sus últimas presentaciones generaron un cambio evidente en la relación con los fanáticos. El cariño que acompañó su vuelta comenzó a transformarse en fastidio y ahora deberá demostrar dentro de la cancha que todavía puede recuperar aquel nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de su primer ciclo.

El tercer jugador señalado fue Fausto Vera, aunque en su caso los silbidos fueron considerablemente menores. El mediocampista volvió a ser titular por segundo partido consecutivo debido a la lesión de Aníbal Moreno, pero su rendimiento tampoco convenció a los simpatizantes. En un River atravesado por la tensión, Ponzio deberá encontrar respuestas futbolísticas mientras varios jugadores intentan revertir una relación que quedó golpeada.