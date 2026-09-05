River enfrenta a Independiente Rivadavia en el Monumental: hora, formaciones y TV

El Millonario, con Leonardo Ponzio al frente, busca continuar en la senda del triunfo tras ganarle a Banfield la última fecha.

River recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza , por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura , con el objetivo de mantenerse por el camino de la victoria tras el debut triunfal de Leonardo Ponzio como director técnico.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

River llega a este encuentro luego de un muy flojo inicio de semestre, en el que quedó rápidamente eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana , lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet .

Sin embargo, el fin de semana pasado comenzó el interinato de Ponzio y River pudo reencontrarse con la victoria gracias a la goleada 3-1 sobre Banfield.

De esta manera, el "Millonario" pudo llegar a los siete puntos, para ubicarse undécimo en la Zona B, por lo que una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia de Mendoza, que es uno de los equipos más sólidos en el fútbol argentino en este 2026.

La "Lepra Mendocina", que tiene como director técnico a Alfredo Berti, viene de ganarle 3-1 a Racing para escalar hasta la sexta colocación en la Zona B y además pudo mantenerse como líder en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, equipo con el que pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.

Las probables formaciones de River e Independiente Rivadavia

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Torneo Clausura

Zona B - fecha 8

River - Independiente Rivadavia (Mza.)

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports

River y una negociación clave para el futuro del Monumental

River Plate avanza en la búsqueda de un nuevo acuerdo de naming para el estadio Monumental, luego de que el contrato con Turkish Airlines —vigente desde 2022— quedara en proceso de renegociación y con posibilidades concretas de ser reemplazado por otra marca internacional. Según revelaron fuentes del club, ya se mantienen conversaciones con empresas de distintos rubros y analiza propuestas económicas que podrían superar los valores del acuerdo anterior.

El naming del Monumental se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos comerciales del club desde la remodelación del estadio, que incluyó nuevas plateas, ampliación de capacidad y mejoras estructurales. El contrato con Turkish Airlines —que dio origen al nombre “Estadio Mâs Monumental Turkish Airlines”— contemplaba un pago anual multimillonario y presencia de marca en sectores estratégicos del estadio, pero su continuidad quedó en duda tras cambios en la estrategia global de la aerolínea.

De acuerdo con la información publicada, River ya recibió propuestas de empresas tecnológicas, financieras y energéticas, algunas de ellas con presencia regional y otras interesadas en desembarcar en el mercado argentino a través de un acuerdo de alto impacto. El club busca un contrato de largo plazo, con un monto que refleje la relevancia del Monumental como el estadio más grande de Sudamérica y uno de los de mayor exposición mediática del continente.