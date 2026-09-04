Por las nubes: los precios de las entradas para River que podrá llevar hinchas contra Atlético Tucumán.

El Millonario contará con el aliento de sus hinchas en su visita al Decano y ya confirmaron los precios de las localidades.

Este fin de semana, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 , River recibirá a Independiente Rivadavia. Pero el hincha Millonario ya comienza a pensar en el duelo del sábado 12 de septiembre, donde el equipo de la banda roja podrá llevar visitantes en el partido que disputará ante Atlético Tucumán .

La última vez que River visitó Tucumán , lo hizo sin la mayoría de sus estrellas. En septiembre de 2025, Franco Armani, Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nacho Fernández fueron algunos de los que no viajaron en medio de la serie de cuartos de final de la Libertadores y Sebastián Driussi también se ausentó por lesión. Por eso, la visita a la provincia de Tucumán promete generar una revolución porque Leo Ponzio llevará a todas sus figuras y además, por segundo partido consecutivo tras lo sucedido vs. Banfield, el equipo tendrá el aliento de sus hinchas porque habrá un sector destinado al público visitante.

Tener a cinco campeones del mundo tan cerca no es cosa de todos los días para los tucumanos y poco importa que el presente del Millonario no sea el mejor. Como suele suceder cuando River viaja al Interior, ya se organiza una gran bienvenida para los jugadores y el León y también se esperan largas filas ante la decisión del Decano de vender tickets para que el José Fierro tenga a las dos parcialidades en un clima de fiesta total. Eso sí, las entradas no serán accesibles.

Como sucedió en el Florencio Sola, el público Millonario dirá presente en el estadio y desde Tucumán se confirmaron los primeros detalles de la venta: serán 5.000 populares a un valor de $110.000 cada una (mismo valor que en Banfield) y 260 plateas a $160.000. Y con el objetivo de permitir que los hinchas de River que viven en Tucumán o en provincias cercanas tengan la prioridad para el partido agendado para el sábado 12 de septiembre, desde las 17, el expendio será sólo presencial y comenzaría el viernes 11 en la Liga Tucumana durante toda la jornada.

La última visita de River a Tucumán

En aquella última visita, que fue triunfo de Atlético Tucumán por 2-0 (Clever Ferreira y Leandro Díaz, los goleadores), se pusieron a disposición 4.000 populares a $60.000 cada una y 250 plateas que se consiguieron a $100.000, lo que dejó una importante recaudación para los tucumanos y cuyos valores reflejan que el aumento tras un año es considerable.

Las tribunas asignadas volverán a ser la que da a la calle Bolivia (populares) y también el codo de la esquina de 25 de Mayo y Bolivia (plateas), con un pulmón que evitará el contacto con la parcialidad del Decano. Con relación a la seguridad, en los próximos días la Policía de Tucumán organizará el operativo para evitar incidentes y que sea una jornada de fiesta.