Por las nubes: los precios de las entradas para River que podrá llevar hinchas contra Atlético Tucumán
El Millonario contará con el aliento de sus hinchas en su visita al Decano y ya confirmaron los precios de las localidades.
Este fin de semana, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, River recibirá a Independiente Rivadavia. Pero el hincha Millonario ya comienza a pensar en el duelo del sábado 12 de septiembre, donde el equipo de la banda roja podrá llevar visitantes en el partido que disputará ante Atlético Tucumán.
La última vez que River visitó Tucumán, lo hizo sin la mayoría de sus estrellas. En septiembre de 2025, Franco Armani, Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nacho Fernández fueron algunos de los que no viajaron en medio de la serie de cuartos de final de la Libertadores y Sebastián Driussi también se ausentó por lesión. Por eso, la visita a la provincia de Tucumán promete generar una revolución porque Leo Ponzio llevará a todas sus figuras y además, por segundo partido consecutivo tras lo sucedido vs. Banfield, el equipo tendrá el aliento de sus hinchas porque habrá un sector destinado al público visitante.
Tener a cinco campeones del mundo tan cerca no es cosa de todos los días para los tucumanos y poco importa que el presente del Millonario no sea el mejor. Como suele suceder cuando River viaja al Interior, ya se organiza una gran bienvenida para los jugadores y el León y también se esperan largas filas ante la decisión del Decano de vender tickets para que el José Fierro tenga a las dos parcialidades en un clima de fiesta total. Eso sí, las entradas no serán accesibles.
Como sucedió en el Florencio Sola, el público Millonario dirá presente en el estadio y desde Tucumán se confirmaron los primeros detalles de la venta: serán 5.000 populares a un valor de $110.000 cada una (mismo valor que en Banfield) y 260 plateas a $160.000. Y con el objetivo de permitir que los hinchas de River que viven en Tucumán o en provincias cercanas tengan la prioridad para el partido agendado para el sábado 12 de septiembre, desde las 17, el expendio será sólo presencial y comenzaría el viernes 11 en la Liga Tucumana durante toda la jornada.
La última visita de River a Tucumán
En aquella última visita, que fue triunfo de Atlético Tucumán por 2-0 (Clever Ferreira y Leandro Díaz, los goleadores), se pusieron a disposición 4.000 populares a $60.000 cada una y 250 plateas que se consiguieron a $100.000, lo que dejó una importante recaudación para los tucumanos y cuyos valores reflejan que el aumento tras un año es considerable.
Las tribunas asignadas volverán a ser la que da a la calle Bolivia (populares) y también el codo de la esquina de 25 de Mayo y Bolivia (plateas), con un pulmón que evitará el contacto con la parcialidad del Decano. Con relación a la seguridad, en los próximos días la Policía de Tucumán organizará el operativo para evitar incidentes y que sea una jornada de fiesta.
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