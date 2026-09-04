Confirmado: Marcelo Gallardo será el nuevo DT de Ecuador
El ex director técnico de River Plate será el nuevo seleccionador en Ecuador para el próximo proceso mundialista.
Luego de varias semanas de negociaciones, se confirmó la llegada de Marcelo Gallardo para dirigir la selección de Ecuador. Así lo confirmaron los periodistas especialistas en mercado de pases: Cesar Luis Merlo, Fabrizio Romano y German Garcia Grova. De esta manera, la Selección de Ecuador ya tiene al reemplazante de Sebastián Beccacece.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la Tricolor en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.
En los próximos días viajará a Quito para estampar la firma y luego asumirá formalmente. Su debut ya está programado para fines de septiembre, cuando se juegue la primera fecha FIFA post Mundial.
Tras su salida en 2022, tuvo una breve etapa en el fútbol árabe como DT del Al-Ittihad y regresó a River en agosto de 2024. Sin embargo, su segundo ciclo estuvo lejos de las expectativas generadas, no levantó ningún título y se despidió tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental en febrero. Eduardo Coudet fue quien ocupó su lugar.
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