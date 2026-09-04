Deportes La Mañana Marcelo Gallardo Confirmado: Marcelo Gallardo será el nuevo DT de Ecuador

El ex director técnico de River Plate será el nuevo seleccionador en Ecuador para el próximo proceso mundialista. Agregar LM Neuquén a







Marcelo Gallardo será el nuevo DT de Ecuador.

Luego de varias semanas de negociaciones, se confirmó la llegada de Marcelo Gallardo para dirigir la selección de Ecuador. Así lo confirmaron los periodistas especialistas en mercado de pases: Cesar Luis Merlo, Fabrizio Romano y German Garcia Grova. De esta manera, la Selección de Ecuador ya tiene al reemplazante de Sebastián Beccacece.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la Tricolor en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

[EXCLUSIVO] Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Ecuador.

*Acuerdo total en lo deportivo y económico. Firmará por 4 años y debutará en la gira por Asia. #TratoHecho pic.twitter.com/eoN9J67TcW — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 4, 2026 En los próximos días viajará a Quito para estampar la firma y luego asumirá formalmente. Su debut ya está programado para fines de septiembre, cuando se juegue la primera fecha FIFA post Mundial.