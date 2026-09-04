El nuevo número que utilizará el Dibu Martínez en el Chelsea.

El arquero de la Selección Argentina dejará atrás el número 26 y estrenará nueva dorsal en el próximo partido de los Blues.

El Chelsea de la Premier League inició una importante renovación dentro de su plantel de cara a esta temporada 2026-2027 en el que contará con Xabi Alonso como entrenador. Y, una de las principales apuestas, está en el arco, ya que la semana pasada acordó el desembarco de Emiliano Dibu Martínez , campeón del mundo con la Selección Argentina .

Tras su auspicioso debut, que generó elogios en el estratega español, el nuevo arquero del club más laureado de Londres tomó una inesperada decisión: cambiará la camiseta número 26 por la 1. En compensación a los aficionados que se ilusionaron con su desembarco, el marplatense firmará las casacas que los hinchas hayan comprado con su apellido y el dorsal que utilizó en su llegada al club.

La institución inglesa informó que la medida alcanzará a quienes adquirieron la indumentaria a través de su tienda oficial, ya sea en Stamford Bridge o por internet, y que presenten el comprobante de compra antes del 4 de octubre. El arquero argentino había elegido inicialmente el número 26 tras concretar su transferencia desde Aston Villa. Incluso debutó con ese dorsal en el triunfo 4-3 de los Blues ante Brighton & Hove Albion, disputado en Stamford Bridge. Pocos días después, una modificación dentro del plantel dejó libre la camiseta más representativa para un guardameta.

La salida de Robert Sánchez a préstamo al Como italiano liberó la número 1. Martínez optó entonces por asumir ese dorsal, que habitualmente identifica al arquero titular y que pasó a estar disponible en la lista de Chelsea para la temporada 2026-2027.

La medida del Chelsea

La decisión obligó al Chelsea a atender el caso de los simpatizantes que ya habían adquirido la camiseta con la inscripción “Martínez 26”. Como compensación, el futbolista se ofreció a rubricar personalmente cada una de las prendas que cumpla con las condiciones establecidas por la entidad londinense.

“En reconocimiento a este cambio y a los afectados, Emi se ha ofrecido amablemente a firmar todas las camisetas ‘Martínez 26′ que se hayan adquirido a través de la tienda oficial del Club o la página web oficial del Club", explicó el conjunto de Londres mediante un comunocado. Y luego, añadió: “Para ello, los aficionados deberán llevar esta camiseta a Stamford Bridge junto con el comprobante de compra antes del 4 de octubre”.

La iniciativa busca reconocer a quienes compraron la indumentaria apenas se confirmó la llegada del arquero argentino. Martínez había sido anunciado como refuerzo de Chelsea después de siete temporadas en Aston Villa, un período en el que se consolidó como figura en la Premier League.

En su presentación como jugador de Chelsea, el guardameta había dejado una declaración que reflejó su forma de asumir el desafío. “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, afirmó entonces. Vale destacar que el arquero comparte plantel con los argentinos Valentín Barco y Aarón Anselmino. Su incorporación formó parte de una ventana de pases con varias novedades en Chelsea, que sumó futbolistas en distintas líneas con el objetivo de rearmar el equipo para la nueva temporada.