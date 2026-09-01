Este martes cierra el libro de pases: qué pasará con Julián Álvarez y Enzo Fernández

Los futbolistas argentinos son dos de los más codiciados del mercado. Qué ocurrirá con su futuro inmediato.

El mercado de pases europeo llega a su cierre con dos de los principales futbolistas argentinos como protagonistas, aunque con destinos diferentes. Mientras Enzo Fernández estaría muy cerca de dejar Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City , Julián Álvarez continuaría en Atlético de Madrid luego de que no prosperara la posibilidad de su llegada a Barcelona.

Se trata de dos jugadores que crecieron juntos en River y fueron transferidos al mismo tiempo en 2022 al Viejo Continente. Un par de meses después fueron campeones del mundo con la selección en Qatar. Hoy están consolidados como figuras mundiales.

En el caso del mediocampista de la Selección Argentina, el conjunto dirigido por Xabi Alonso podría perder a una de sus principales figuras. Según las versiones que circulan en las últimas horas, Manchester City habría avanzado decididamente para quedarse con Fernández y estaría dispuesto a desembolsar 130 millones de euros por su pase.

Este martes por la mañana trascendió que solo faltan detalles para concretarse.

La operación todavía debería completarse de manera oficial, pero el acuerdo entre las partes estaría encaminado. De concretarse, el campeón del mundo pasaría nuevamente a estar bajo las órdenes de Enzo Maresca, quien ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea.

El vínculo que tendría preparado el conjunto de Manchester sería de ocho temporadas, hasta junio de 2032, en una apuesta de largo plazo por el volante argentino de 25 años.

La negociación representaría además una de las grandes operaciones del fútbol británico en este mercado. El City buscaría reforzar una zona clave de su equipo con un futbolista que podría asumir un papel importante en la conducción del mediocampo y convertirse en una de las piezas centrales del proyecto.

Luego de la salida de Rodri, campeón del mundo con España y también líder futbolístico de City, la zona de gestación era un lugar sensible para uno de los clubes más poderosos de Europa.

De esta manera, Enzo podría protagonizar uno de los movimientos más importantes sobre el cierre del mercado europeo, aunque todavía resta que se completen los pasos formales para que la transferencia quede confirmada.

Julián Álvarez se quedaría en Atlético

El escenario sería diferente para Julián Álvarez. El delantero argentino permanecería en Atlético de Madrid después de que se frustrara la posibilidad de un traspaso a Barcelona.

La situación había generado expectativa durante las últimas semanas, pero finalmente no habría acuerdo para que el exdelantero de River cambiara de club. A esto se sumó otro factor determinante: Álvarez no tendría intención de regresar a la Premier League, ya que no querría volver a vivir en Inglaterra después de su experiencia en Manchester City.

El delantero tampoco estuvo convocado en el último partido del Atlético frente a Sevilla, una ausencia que había generado especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, con el cierre del mercado cada vez más cerca, todo indicaría que continuará en Madrid.

Así, mientras Enzo Fernández podría cambiar de camiseta y pasar de Chelsea a Manchester City, Julián Álvarez afrontaría una nueva temporada con Atlético de Madrid. Dos situaciones diferentes para dos de los futbolistas argentinos más importantes de la actualidad, justo cuando el mercado europeo se prepara para bajar definitivamente la persiana.