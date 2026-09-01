Julián Alvarez tomó una fuerte decisión sobre su futuro y se la comunicó al Atlético de Madrid

El delantero le puso punto final a la novela con el colchonero y el Barcelona. Qué decidió.

La novela entre Julián Alvarez y el Atlético de Madrid habría llegado a su fin, al menos por el momento. Luego de que se vea una relación rota con indicios como los carteles de la hinchada, los faltazos a los entrenamientos , entre otras cuestiones, el futbolista tomó una decisión determinante sobre su futuro en la carrera profesional.

Según se conoció, en medio de su interés de pasar al Barcelona , la negativa del Atleti y el Arsenal de Inglaterra como una opción de rescate improvisada, el jugador analizó el contexto, tomó una determinación y se la comunicó a altos funcionarios del elenco de la capital española.

Según se conoció, el delantero campeón del mundo con la Selección argentina decidió quedarse en el Atleti , al menos hasta el mercado de pases de enero. Esta decisión de quedarse y no emigrar a los gunners, fue comunicada a Mateu Alemany , director deportivo del colchonero.

De esta manera, el jugador volvió a los entrenamientos con el primer equipo y podría estar en la consideración del entrenador Diego Simeone para los próximos compromisos. Más allá de esto, en la próxima ventana de traspasos podría volver a reflotarse esta historia que hizo ruido a nivel mundial.

Bombazo: Tagliafico es buscado por un gigante de Europa

Nicolás Tagliafico aparece en la carpeta de un gigante de Europa para cambiar de club en este mercado de pases. Un club histórico del fútbol internacional habría hecho contactos informales para conocer detalles del jugador y saber a la perfección cual es la situación con el Olympique de Lyon, club que fue eliminado de la Champions League en los playoffs.

El interés existe y podría ser una opción viable entendiendo que su estilo de juego encaja a la perfección con el elenco que quiere quedarse con el jugador que fue clave en la obtención de la Copa del Mundo 2022, y brilló en la final perdida ante España en la última edición del certamen, borrando por completo a Lamine Yamal.

El club que quiere quedarse con Tagliafico

Según trascendió, Taglia aparece en la carpeta de la Juventus, el gigante e histórico de Italia que busca reemplazante para Juan Cabal, quien podría salir a préstamo al Atalanta del mismo país.

Más allá de los trascendidos, no existiría aún una oferta formal sino que se trata de un acercamiento para empezar a sondear al jugador. Cabe recordar que el jugador finaliza su contrato con el club a mediados de 2027 y tiene un valor en el mercado bajo, entendiendo su rendimiento.