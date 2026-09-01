El defensor que no estaba en el radar de nadie y lo quiere River

El Millo no se retiró del mercado de pases y podría sumar un marcador central en las próximas horas.

El mercado de pases de River entra en sus últimas horas y la dirigencia todavía analiza movimientos antes del cierre. Stéfano Di Carlo y Pablo Longoria viven un semestre muy movido, luego de la sucesión de "horrores" en la gestión deportiva que ellos encabezan.

Por eso, con el equipo eliminado de Copa Argentina, Copa Sudamericana y fuera de la zona de clasificación en el Clausura, el presidente y el director deportivo siguen buscando refuerzos.

El foco está puesto especialmente en la defensa, ya que Lucas Martínez Quarta podría abandonar el club luego de recibir dos propuestas concretas. Ante esa posibilidad, en Núñez comenzaron a buscar alternativas y uno de los nombres que apareció con fuerza es Willer Ditta , actualmente en Cruz Azul de México .

El futuro del Chino quedó en duda después de la eliminación de River en la Copa Sudamericana. Durante el lunes se conocieron dos ofertas por el defensor: una de Al-Sadd de Qatar, que ya había mostrado interés anteriormente, y otra de Genoa de Italia, que le permitiría regresar al fútbol europeo.

La intención de la dirigencia sería utilizar parte del dinero que ingrese por una eventual salida de Martínez Quarta para incorporar otro marcador central. En ese escenario, Ditta aparece como uno de los futbolistas que más interés genera en el cuerpo dirigencial.

De acuerdo con la información de Hugo Balassone y César Luis Merlo, el interés de River por el defensor colombiano es firme y concreto. El jugador se convirtió en una pieza importante de Cruz Azul y durante este año fue protagonista de la obtención de dos títulos, además de haber tenido actuaciones destacadas.

Sin embargo, la negociación no sería sencilla. Según informó Germán García Grova, River habría realizado hace aproximadamente una semana una oferta cercana a 6 millones de dólares por el 100% del pase de Ditta, pero la propuesta fue rechazada por el conjunto mexicano.

La postura de Cruz Azul habría sido clara: pretende US$9 millones por la totalidad de los derechos del defensor. Además, desde el entorno del futbolista señalaron que, por el momento, el tema estaría terminado y no habría avances. De todas maneras, todavía se espera una definición oficial sobre si River intentará volver a la carga.

Los números de Ditta en Cruz Azul

Durante la última temporada, Willer Ditta disputó 53 partidos oficiales con la camiseta de Cruz Azul y acumuló 4.656 minutos en cancha. Si bien no convirtió goles, aportó dos asistencias.

El colombiano se destaca principalmente por su fortaleza física, velocidad para marcar y capacidad para salir jugando desde el fondo. También suele ser una alternativa importante en las pelotas detenidas gracias a sus 1,80 metros de altura.

River, con tiempo hasta el martes

El reloj también juega su partido para la dirigencia de River. El mercado de pases del fútbol argentino finalizará el martes 2 de septiembre a las 18, por lo que el club todavía tiene margen para resolver qué sucederá con Martínez Quarta y, eventualmente, avanzar por un reemplazante.

Aunque el cierre general del mercado se produjo a fines de julio, River cuenta con la posibilidad de realizar incorporaciones hasta esta nueva fecha límite debido a las ventas o préstamos de futbolistas al exterior.

Con cupos disponibles y pocas horas por delante, la posible salida del Chino podría acelerar la búsqueda de un nuevo central. Ditta es uno de los nombres que aparece en carpeta, aunque las diferencias económicas con Cruz Azul podrían convertirse en el principal obstáculo para concretar la operación.