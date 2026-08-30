Ángel Correa habló de Coudet luego de ser despedido por River: qué dijo

El rosarino fue figura ante Banfield, marcó el tercer gol y tuvo palabras de agradecimiento para el técnico que dejó el cargo tras la eliminación internacional.

Ángel Correa fue la gran figura de River en el triunfo 3-2 ante Banfield , pero después del partido eligió correr el foco del resultado y apuntar a una persona que ya no estaba en el banco: Eduardo Coudet . El rosarino, autor del tercer gol en el Florencio Sola, le dedicó la victoria al Chacho y dejó una declaración cargada de agradecimiento.

“Quiero agradecerle al Chacho que él es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la está pasando mal”, expresó Correa tras el encuentro por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El delantero fue todavía más allá y contó lo importante que fue Coudet en su llegada a River . “A mí me ayudó muchísimo, yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que yo estoy defendiendo esta camiseta”, señaló.

La frase mostró el vínculo personal que el atacante construyó con el entrenador, más allá del presente deportivo. Correa también lamentó no haber podido ayudarlo antes, especialmente en la serie de Copa Sudamericana que terminó con la eliminación del Millonario ante Independiente Santa Fe.

“Me hubiese gustado por Copa poder ayudar al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros. Lamentablemente es fútbol y no quiso entrar el otro día”, agregó el rosarino, que había tenido una chance importante en aquel partido y esta vez sí pudo convertir para sellar el 3-1 parcial frente al Taladro.

Correa, la gran figura de River ante Banfield

El gol llegó en el segundo tiempo, cuando Banfield había descontado y el partido volvía a estar abierto. Correa recibió una pelota que parecía difícil de controlar, giró de media vuelta y sacó un remate al primer palo para volver a darle aire a River. El equipo terminó sufriendo en el cierre, pero logró sostener el 3-2 en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino.

Sobre la importancia del triunfo, el delantero fue claro: “Era súper importante sumar de a tres después del golpe duro de la eliminación de la Copa”. River venía de días complicados, con la salida de Coudet, la frustración internacional y la necesidad de cortar una racha negativa en el Clausura.

Correa también contó cuál fue el mensaje que bajó Ponzio en su primera experiencia al frente del equipo. “Nos pidió que siguiéramos haciendo lo de los partidos anteriores, que con el Chacho habíamos hecho cosas positivas. Los últimos dos partidos creo que habían sido muy buenos”, explicó.

Coudet había anunciado su salida el jueves, horas después de la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe. Su ciclo terminó marcado por los malos resultados, pero las palabras de Correa dejaron en claro que, puertas adentro, parte del plantel valoraba su trabajo y su armado del equipo.

Con la victoria en el Sur, River sumó tres puntos clave para intentar acomodarse en la Zona B y en la tabla anual. Sin embargo, la imagen que quedó después del partido fue la de Correa, figura de la tarde, dedicándole el triunfo al entrenador que ya no está.