Contundente: Alianza de Cutral Co, el neuquino ganador en el inicio del Regional Amateur

Aplastó al debutante Río Grande por 5 a 0 como visitante. Además Maronese y el Rojo igualaron en el Oeste y San Patricio rescató un punto contra Roca en la última.

La incuestionable goleada de Alianza de Cutral Co se llevó todos los flashes en el comienzo de un nuevo Regional Amateur . Luego de ser campeón del Oficial de Lifune , el Gallo debutó con un 5 a 0 sin atenuantes sobre Río Grande en la Ciudad Deportiva de la capital provincial y por eso manda en la zona 12, donde Maronese e Independiente igualaron sin goles.

El equipo dirigido por Jorge Lencina ratificó lo bueno que viene haciendo ante un debutante que sufrió su condición. La gran figura de la tarde fue uno de los refuerzos, de paso importante por el Federal A . Se trata de Laureano Doello , quien ya había pasado por la región cuando jugó para Cipolletti hace un par de temporadas.

Con cuatro tantos, el volante ofensivo se robó las miradas de la tarde y así el Gallo se perfila para llegar lejos en un torneo que el año pasado ya lo tuvo como protagonista.

Omar Novoa

En el Oeste sobró intensidad, pero al otro partido del grupo le faltó efectividad. En un partido con algunas llegadas, Maronese e Independiente de Neuquén dejaron todo, pero repartieron puntos. La mas clara fue de Mauricio Villa con un tiro en el travesaño que ahogó el festejo de la visita, mientras que el Dino también tuvo algunas aproximaciones que no llegaron a destino.

Omar Novoa

Por la zona 11, San Patricio lo perdía ante Deportivo Roca por el tanto de Luis Felipe Miranda en el comienzo, pero Isaac Chavan lo empató antes del descanso y quedaron 1 a 1. El batacazo del comienzo lo dio Unión Alem Progresista, que con un plantel austero le ganó a La Amistad por 1 a 0 en Cipolletti con un gol en el minuto 98 del pibe José Alberto Railén y "rompió el prode".

El otro representante zonal es Atlético Regina, que tuvo fecha libre en la zona 10, donde Darwin de Luis Beltrán e Independiente de Río Colorado igualaron 1 a 1 en un partido disputado en Choele Choel.

Deportivo Rincón sumó de visitante y es líder en la Reválida

El León del norte neuquino no tuvo hasta ahora un gran año, pero su continuidad en la categoría nunca estuvo en riesgo pese a estar en la Reválida. Con algunas victorias y empates, es líder de su grupo y está muy cerca de asegurarse la continuidad en el Federal A y de avanzar en el vigente certamen.

Cuando no se puede ganar, bueno es no perder y Rincón lo sabe. El partido del domingo contra Germinal de Rawson no quedará en la memoria, pero el conjunto dirigido por Germán Noce fue práctico para sumar un punto que lo hace líder nuevamente.

Foto: Agustín Cortez, Prensa Deportivo Rincón

Facundo Cruz estuvo cerca de abrir el marcador para la visita, mientras que el experimentado Damián De Hoyos fue el más peligroso del conjunto chubutense. De todas formas, las emociones brillaron por su ausencia y el cero a cero se hizo inevitable.

Este punto le sirvió a Rincón para alcanzar a San Martín de Mendoza, que el sábado cayó de local ante FADEP por 2 a 0. Los líderes tienen 11 unidades, seguidos por FADEP con 10, mientras que Germinal quedó con 9.

Juventud Unida Universitario de San Luis Logró un triunfo vital para mantener la categoría. Superó a Costa Brava (9) como visitante y le sacó más distancia a los últimos de los promedios. Además Guillermo Brown se impuso a Sol de Mayo en Viedma por 2 a 0 y Santamarina le dio vuelta un partidazo a Círculo Deportivo en Tandil por 2 a 1.