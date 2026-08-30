River vende a Joaquín Freitas a un gigante de Brasil y los hinchas explotaron en redes

El Millonario se desprende de una de sus máximas promesas, que se marcharía a uno de los rivales directos en el plano internacional.

River tuvo una tarde de alivio en el Florencio Sola , pero una ausencia en el banco también hizo ruido. Joaquín Freitas no participó del triunfo 3-2 ante Banfield porque su salida a Flamengo está prácticamente encaminada, en una operación que generó bronca y debate entre los hinchas en redes sociales.

El delantero de 19 años está a un paso de ser vendido al Mengao por una cifra cercana a los 17 millones de dólares con bonos incluidos . Además, el club de Núñez conservaría un 20% de una futura venta , una condición que le permitiría seguir ligado económicamente a una posible revalorización del futbolista en Brasil.

La decisión de no utilizarlo ante Banfield estuvo directamente vinculada al avance de la negociación. Freitas estuvo en el banco, pero Leonardo Ponzio , que dirigió de manera interina tras la salida de Eduardo Coudet , optó por no darle minutos en un partido cargado de tensión y con mucho en juego para River .

El Millonario terminó ganando 3-2 en el Sur, aunque sufrió más de la cuenta. Sebastián Driussi abrió el marcador tras una gran asistencia de Ángel Correa, Thiago Almada amplió de penal y luego el propio Correa marcó el tercero con una buena maniobra individual. Banfield descontó dos veces por medio de Sepúlveda y hasta llegó a empatar sobre el final, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

En ese contexto, la imagen de Freitas sin ingresar alimentó aún más la reacción de los hinchas. La crítica principal pasa por el poco recorrido que el juvenil tuvo en Primera antes de ser transferido. Apenas disputó 30 partidos oficiales con la camiseta de River y convirtió un solo gol, justamente ante Banfield en el Torneo Apertura.

La venta de Freitas, otra decisión polémica de quienes manejan el fútbol en River

La posible venta también llega en un momento sensible para el club. River venía golpeado por la eliminación en la Copa Sudamericana, la salida de Coudet y la necesidad de recomponerse rápido en el Torneo Clausura. Por eso, para una parte de los hinchas, desprenderse de un futbolista joven y con proyección en pleno proceso de reconstrucción deportiva resulta difícil de aceptar.

Flamengo, del otro lado, aparece como un destino de peso. El equipo brasileño es uno de los gigantes del continente, marcha segundo en el Brasileirao y está en cuartos de final de la Copa Libertadores. La transferencia también responde al deseo del propio jugador de dar un salto en su carrera.

Pablo Longoria es el director deportivo de River.

Freitas venía siendo utilizado en los últimos partidos como extremo derecho, aunque su posición más natural es la de segundo punta. Su velocidad, capacidad para el uno contra uno y desequilibrio en ataque fueron algunos de los rasgos que lo pusieron rápidamente en la vidriera.

River es dueño de la totalidad de su pase, aunque Acassuso, club en el que se formó el delantero, cobrará un 25% de la transferencia, con un tope de un millón de dólares. Si la operación se concreta, el Millonario recibirá una cifra importante, pero la salida dejará una discusión instalada: si era el momento adecuado para vender a uno de sus juveniles con mayor proyección.