Pamela David se calentó al aire: "Hacen cagada tras cagada"

La conductora se refirió a la salida del Chacho Coudet de River y hasta se enojó con sus propios compañeros de programa.

La salida del Chacho Coudet de River volvió a poner al club en el centro de la escena y generó fuertes reacciones. El mal momento deportivo, que terminó con la eliminación de la Copa Sudamericana, también fue analizado por Pamela David en Desayuno Americano, donde la conductora no ocultó su enojo y cuestionó las decisiones tomadas por la dirigencia.

Todo ocurrió durante una charla. Ante la pregunta sobre si quería que el ex Rosario Central continuara como entrenador, la conductora marcó su postura y aclaró que nunca estuvo de acuerdo con la salida del Muñeco. “No, es que yo nunca quise que cambiaran a Marcelo Gallardo, no estoy cambiando en nada mi opinión, nunca quise que se fuera Gallardo. Pero preguntá bien si vas a preguntar, estamos cambiando el eje de las preguntas ”, respondió la conductora.

La presentadora profundizó sus críticas contra el rumbo que tomó el Millonario después del adiós de Gallardo. La periodista cuestionó que el club haya incorporado al ex Racing después de haber armado un plantel durante el ciclo anterior y consideró que la decisión de cambiar de entrenador terminó perjudicando al equipo.

“Yo nunca quise que se fuera Marcelo Gallardo, lo pusieron a Coudet… digo, gastaron fortuna en un equipo armado por Gallardo, y van y lo corren, no lo entendí nunca. Le dejaron los partidos más fáciles, que eran los primeros, al Chacho Coudet”, sostuvo.

Pamela David aseguró que prefería la continuidad de Marcelo Gallardo antes que el arribo del Chacho.

El contexto que atraviesa el elenco de Núñez explica la dureza de sus declaraciones. El conjunto millonario quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y posteriormente sufrió un nuevo golpe internacional al despedirse de la Copa Sudamericana. A esto se sumó el conflicto con distintos referentes del plantel, que fueron enviados a entrenar separados del grupo, una situación que incrementó más el malestar alrededor de la institución.

La despedida del Chacho fue oficializada después de una conferencia en la que participaron el presidente Jorge Brito y Enzo Francescoli. Con el entrenador fuera de su cargo, comenzaron a circular nombres como posibles reemplazantes. Uno de ellos fue Ramón Díaz, aunque su llegada aparece complicada por las diferencias que mantiene con la actual dirigencia.

Pamela David estalló de bronca por el adiós del Chacho

David también se refirió, aunque sin mencionar nombres, a quienes considera responsables del complicado presente institucional y deportivo. Su definición fue contundente y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su programa. “Como si fuese una decisión correrlo. Bueno, si se mandan cagada tras cagada. Yo amo a River y le deseo lo mejor, lo de ayer fue horrible, pero no voy a dar nombres, las macanas se las mandan otros”, lanzó, en referencia a la situación que atraviesa el club.