Maxi López se la jugó y eligió el candidato para reemplazar a Coudet en River: "Tiene la fuerza y la experiencia"

El exjugador habló sobre el presente de la institución y recomendó un nombre para asumir en el millonario. Qué dijo.

Maxi López conoce a la perfección el mundo River . Se crio futbolísticamente en la institución realizando las inferiores , llegó a debutar en la primera y jugó cuatro años hasta pasar a Barcelona de España que se lo llevó por su gran nivel. Es por eso que en un momento complejo para el club por el mal rendimiento deportivo, que decantó en la renuncia de Eduardo Coudet , es una palabra autorizada.

En medio de la tormenta que atraviesa el club con el enojo de los hinchas latente, el exjugador lanzó su opinión sobre la situación y reveló quién tiene que suceder al DT que se despidió este miércoles en conferencia de prensa.

“Era algo que ya se veía venir; el partido de Copa fue un punto de inflexión. El Chacho decide dejar el club, da un paso al costado y hace una autocrítica. La verdad es que River no debería haber quedado afuera de esa manera con Independiente Santa Fe, más allá de los méritos del equipo colombiano. Me parece que Coudet da un paso al costado en un momento justo”, empezó analizando en sus redes sociales.

“Si analizamos lo que viene haciendo la directiva en materia de mercado, trajeron muchísimos jugadores e hicieron tres mercados en uno, como dijo el presidente. El material y la estructura orgánica del equipo son muy buenos, pero están rindiendo muy por debajo de las expectativas del hincha, de la misma directiva y de toda la gente del mundo River. El equipo perdió un poco la identidad y la fuerza en su cancha; hoy los rivales no lo respetan como antes”, agregó.

Por otra parte, insistió: “River está en crisis, necesita hacer una reconstrucción y reencontrarse con su fútbol, con su rumbo y con su idiosincrasia histórica de ganar, mandar y hacerlo de buena manera“.

El nombre que pidió Maxi López para reemplazar a Coudet

“Hay algo que no se puede ignorar: el hincha de River está pidiendo a Ramón Díaz. De todos los entrenadores que hablamos, Ramón es quien conoce los pasillos, los anillos del Monumental y el paladar del hincha. A mi entender, tiene la fuerza y la experiencia para atravesar este momento tan complejo”, alegó López.

Luego, continuó: “River sufre una crisis táctica y futbolística enorme. Tiene los componentes para hacer la diferencia, la materia prima está y los jugadores de renombre llegaron, pero no encuentra el juego ni la funcionalidad. Falta volver a adquirir el ADN de River, y Ramón Díaz encaja perfectamente en ese perfil“.

Los otros candidatos de los que habló Maxi López

Pep Guardiola: Se pueden mencionar muchos nombres, incluso soñar con Guardiola, pero él está en otro escalón y dudo que evalúe la situación de River.

Se pueden mencionar muchos nombres, incluso soñar con Guardiola, pero él está en otro escalón y dudo que evalúe la situación de River. Hernán Crespo, Matías Almeyda y Gabriel Milito: Son grandes perfiles y entrenadores que gustan en el club, pero actualmente están ocupados y bajo contrato, por lo que no van a escuchar nuevas ofertas.