Tomás Aranda recibió el alta médico: la primera foto tras la operación de la fractura

A la espera de una confirmación oficial por parte del club, el periodista Leandro Aguilera, que cubre a Boca, confirmó el alta. La foto de Aranda con un integrante de la comisión.

Tomás Aranda fue intervenido quirúrgicamente tras la fractura de peroné que sufrió en el entrenamiento matutino del miércoles, para iniciar rápidamente la recuperación cuanto antes entendiendo que es una pieza fundamental para el armado de equipo de Rodolfo Arruabarrena . Sin embargo, será un proceso que probablemente le llevará más de cinco meses.

Este viernes por la mañana, el joven jugador recibió el alta médico, según contó el periodista dedicado al mundo Boca Leandro 'Tato' Aguilera . Por el momento no se conocieron detalles oficiales y se espera por un parte médico oficial de la institución donde se precise el tiempo que le demandará volver a ponerse en óptimas condiciones. Lo que sí se sabe es que se perderá lo que resta del 2026.

La primera foto de Aranda tras la cirugía

Marcelo 'Chelo' Delgado, integrante aún de la estructura deportiva de la institución, se expresó en las redes oficiales sobre la situación del talentoso jugador y le dedicó un mensaje.

"Apoyarnos en los momentos difíciles es construir un mejor futuro. Próxima recuperación Tomás Aranda", escribió en las historias de Instagram. A su vez, compartió una imagen junto al jugador tras la intervención quirúrgica.

Cómo fue la lesión de Aranda

Cuando parecía que Boca tomaba forma futbolística, más allá de los numerosos empates, sufrió una pésima noticia. La lesión de Tomás Aranda que se conoció este miércoles lo dejará afuera de las canchas por un tiempo prolongado. El pibe de 19 años, que irrumpió en la primera del xeneize el semestre pasado, padeció una fractura del peroné en el entrenamiento matutino de este miércoles.

Según informó el periodista Augusto César, al jugador se le quedó trabado el botín en el piso, quedó visiblemente dolorido y lo llevaron inmediatamente a hacer estudios.

En cuanto a las consecuencias, esto le tomará al futbolista 4 meses de recuperación, por lo que su 2026 se terminó y se lo pensará para la próxima pretemporada de enero.

La noticia cayó como un balde de agua helada en invierno entre los hinchas de Boca, como en el plantel, cuerpo técnico y la directiva que encabeza Juan Román Riquelme.

Desde su llegada a primera, cuando al equipo lo dirigía Claudio Úbeda, se transformó en pieza esencial. Le dio al equipo el jugador que faltaba entre Leandro Paredes y los delanteros, ocupando una posición de enlace que escasea en el fútbol argentino y mundial.

Buena parte de las chances que Boca tenía de obtener títulos este semestre pasaban por Aranda. Para que esas oportunidades se mantengan, deberán rendir como nunca lo han hecho futbolistas que a Boca le salieron una fortuna pero nunca obraron en consecuencia, como Alan Velasco o Sebastián Villa.

La historia de Aranda

Nació en Ciudadela en el año 2007, cuando Boca estaba caminando hacia su última Copa Libertadores. Tras un breve paso por Ituzaingó, llegó al xeneize en las categorías infantiles y fue mostrando su habilidad desde muy chiquito.

Desde sus primeros pasos en infantiles hasta su llegada a Primera, Aranda acumula 138 partidos y 20 goles, números que reflejan una trayectoria marcada por la regularidad y el crecimiento dentro del club. Su contextura física, lejos de ser una dificultad, se transformó en una de sus principales virtudes: con 1,64 metros de altura, se mueve con rapidez, encuentra espacios entre los defensores y tiene facilidad para sacarse rivales de encima.

El juvenil puede desempeñarse utilizando ambos perfiles, cuenta con buen manejo de pelota y también representa una amenaza cuando tiene metros para probar desde afuera del área. Esas características le permitieron destacarse especialmente durante la temporada 2025, cuando fue una de las figuras de la Reserva que consiguió el bicampeonato. Allí utilizó la camiseta número diez, disputó 40 encuentros, convirtió cuatro goles y repartió siete asistencias.

La apuesta de Boca por su futuro quedó reflejada en septiembre de 2024, cuando Aranda firmó su primer contrato profesional, con vínculo hasta diciembre de 2029.

En un sector del campo que necesitaba alternativas por los bajos rendimientos de Velasco y Carlos Palacios, Aranda encontró una oportunidad para demostrar sus condiciones.

Y hubo una fecha que marcó un antes y un después: el 22 de marzo de 2026. Frente a Instituto, el juvenil convirtió su primer gol con la camiseta azul y oro, después de haber recorrido prácticamente todo el camino en las categorías formativas del club.

A fuerza de velocidad, habilidad y personalidad, Aranda empezaba a escribir su propia historia en Boca. Lo que comenzó en las infantiles hoy ya tiene un lugar en Primera.

Esta lesión aparece en un momento más que inoportuno y resulta una incógnita tanto para su carrera como para el futuro inmediato de Boca.