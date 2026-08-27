La selección argentina de básquet derrotó a Puerto Rico en las eliminatorias

Los dirigidos por Pablo Prigioni arrancaron la segunda ronda con el pie derecho, en la búsqueda de un lugar en el próximo Mundial.

La selección argentina de básquet derrotó por 89-75 a Puerto Rico , por la primera fecha del grupo F, correspondiente a la segunda ronda de las eliminatorias para el Mundial 2027. El encuentro se disputó en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Los dirigidos por Pablo Prigioni tuvieron a Gabriel Deck como máximo anotador del equipo, y sacaron adelante un duro partido, contra un plantel con grandes estrellas como José Alvarado, Ethan Thompson, Davon Reed y George Conditt Jr, con bastante experiencia en la NBA, la mejor liga del mundo.

Argentina tiene como máximo objetivo la clasificación al Mundial 2027 , que se jugará en Qatar, tras su ausencia en la edición de 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia de 2023. Esta falta significó una rareza para la selección, que no faltaba a una cita de esta magnitud desde 1982. En 2019, la última vez que disputó el torneo, fue subcampeón, al perder la final contra España.

¡GANÓOOOO ARGENTINAAAA! La Selección Mayor masculina empezó la ventana con victoria ante Puerto Rico. Este lunes a las 20:10 hs será el segundo partido ante Canadá. pic.twitter.com/SZIf3BnR6y

Con este partido, el plantel que tiene como gran figura a Facundo Campazzo, comenzó su participación en la segunda ronda de las eliminatorias, en el grupo F, que comparte con Canadá, Uruguay, Puerto Rico, Bahamas y Panamá. Los mejores tres equipos clasificarán directamente, mientras que el mejor cuarto (en disputa con el grupo E también) tiene posibilidades.

DOBLE-DOBLE DE FACU CAMPAZZO.



13 puntos y 10 asistencias contra Puerto Rico en Mar del Plata. pic.twitter.com/o7zyE94tqN — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 27, 2026

En la primera ronda, Argentina terminó en el grupo D en igualdad de puntos con Uruguay, con once, en la primera posición. Tercero fue Panamá, y los tres clasificaron a esta instancia. Además, los equipos arrastraron el puntaje para la segunda ronda, con las dos selecciones sudamericanas quedando por debajo de Canadá, que terminó invicto la primera fase con 12 puntos y encabeza el grupo F.

Como compartió la primera ronda con Uruguay y Panamá, no los enfrentará en esta segunda fase, sino que solo jugará contra Puerto Rico, Canadá y Bahamas. Dos partidos con cada selección, uno de local y uno de visitante.

Con esta victoria, Argentina llegó a las seis victorias (y 13 puntos), sacándole una buena diferencia a Puerto Rico, que actualmente está en el cuarto lugar, con dos partidos ganados y nueve unidades, por lo que puede tener gran importancia para el futuro, aunque mira de reojo el rendimiento de los uruguayos, que juegan ante Bahamas en esta primera fecha.

Los próximos partidos de la selección de básquet

En esta misma ventana de las eliminatorias, Argentina enfrentará a Canadá, el próximo 31 de agosto en Quebec. Luego, tendrá que esperar hasta noviembre, cuando jugará de local ante Bahamas el 26 de noviembre y nuevamente contra los norteamericanos, pero esta vez en casa, el 29 del mismo mes.

Próximos objetivos:



27/8 vs. Puerto Rico en Mar del Plata

31/8 vs. Canadá en Quebec

Entradas a la venta en https://t.co/9GrMQkodhj pic.twitter.com/yWgpH9Zl9P — Argentina Básquet (@cabboficial) August 15, 2026

La última ventana será contra Puerto Rico de visitante el 26 de febrero y ante Bahamas, también fuera del país, el 1 de marzo, para finalizar las eliminatorias, con la posibilidad de clasificar al Mundial 2027.

En el grupo E, que pelea por los otros cupos de clasificación, están las siguientes selecciones: Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Colombia y República Dominicana.