Se conoció el cuadro del US Open: a quien enfrentarán los argentinos en primera ronda

Los trece tenistas nacionales ya conocen a sus rivales para la primer instancia del último Grand Slam del año.

Se conocieron los rivales de los tenistas argentinos en el US Open.

El domingo comenzará oficialmente el US Open , último Grand Slam de la temporada, y tendrá la participación de 13 tenistas argentinos , con once en el cuadro principal masculino y dos en el femenino. Con el sorteo, se conocieron los rivales que tendrán en la primera ronda.

El tenista nacional que tuvo la peor suerte fue Mariano Navone, que enfrentará al número cinco del mundo y cuatro veces ganador del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic . La buena noticia para el argentino es que el serbio viene de caer ante Thiago Tirante en el Máster de Cincinnati.

En el cuadro femenino, las dos participantes argentinas serán Solana Sierra , que enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, número nueve del mundo, y Nadia Podoroska , que ingresó por ranking protegido, y jugará contra la suiza Simona Waltert.

Por el lado masculino, el mejor rankeado de Argentina, Francisco Cerúndolo, que viene de una mala gira en Estados Unidos, enfrentará al el austríaco Filip Misolic. Su hermano, Juan Manuel, jugará ante el noruego Casper Ruud, número 20 del mundo.

Tomás Etcheverry, segunda raqueta argentina, se medirá ante el checo Vit Kopriva, a quien ya derrotó en Río de Janeiro este año. Sebastián Báez, por su parte, jugará ante el local, Brandon Nakashima, que viene de sorprender con un gran nivel en Cincinnati.

Thiago Tirante, que es el argentino con mejor actualidad por el nivel mostrado en la última gira, enfrentará al experimentado francés Adrian Mannarino, que siempre es un hueso duro de roer.

Tenemos cuadro del US Open



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Francisco Comesaña fue el otro jugador que tuvo un sorteo difícil, ya que irá contra el italiano Flavio Cobolli, número seis del mundo y de gran temporada. Román Burruchaga, por su parte, jugará ante el ruso Karen Khachanov.

Por último, Camilo Ugo Carabelli irá contra el alemán Jan-Lennard Struff, Facundo Díaz Acosta jugará ante el francés Quentin Halys y Marco Trungelliti se enfrentará al chino Juncheng Shang.

Así fue la vuelta de Roger Federer al US Open

En su regreso al US Open, el suizo Roger Federer recibió un merecido homenaje cuando se convirtió en el gran protagonista de la noche al pisar nuevamente el mítico Arthur Ashe, disputando encuentros en modo exhibición de singles ante Andy Roddick y de dobles, junto a John McEnroe, frente a Andre Agassi y al mencionado Roddick.

The first big Federer backhand of the night is pic.twitter.com/pnzlUIlpaf — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

En el marco de la celebración Federer Icon, el dueño de 103 títulos, 20 de Grand Slam, cinco en US Open, dejaría en claro que, pese a la lógica falta de ritmo, aún mantiene la sensibilidad en su muñeca, regalando puntos de alto calibre con su tradicional revés a una mano para generar la admiración de los fanáticos presentes en Flushing Meadows, no otorgarle ninguna posibilidad al local Roddick, rival al que derrotó en 21 de los 24 duelos entre sí en el Tour, e imponerse por 6-3.

Unos minutos más tarde, el doble medallista olímpico uniría fuerzas con el anfitrión McEnroe, de 67, ofreciendo una nueva función de tenis para dominar de principio a fin a Agassi y Roddick, de 56 y 43, respectivamente, por 7-5.