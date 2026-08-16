Qué dijo Thiago Tirante luego de hacer historia ante Djokovic, ¿ tiene chances de llegar a Neuquén?

El argentino derrotó al serbio en el torneo de Cincinnati en Estados Unidos. Podría ser parte del equipo argentino en el Ruca Che.

Thiago Tirante protagonizó el sábado uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati .

El argentino, ubicado en el puesto 50 del ranking ATP , reaccionó después de perder el primer set y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 ante el serbio, número 5 del mundo y máximo ganador histórico de Grand Slams , según supo la Agencia Noticias Argentinas .

Con esta victoria, avanzó a los 16avos de final del torneo , donde enfrentará al español Martín Landaluce .

El triunfo estuvo cargado de emoción para el tenista platense, que inmediatamente después del último punto se sentó en su banco y se tapó el rostro con una toalla, visiblemente conmovido. También dejó una marca especial en la cámara al escribir “Vamos Argentina” y dibujar un corazón.

¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT.



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“Es el triunfo más importante de mi carrera”, reconoció luego durante la transmisión oficial. También destacó el trabajo realizado junto a su equipo para sobreponerse al escenario y al rival que tenía enfrente: “Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

El argentino, de 25 años, atraviesa además una temporada de crecimiento después de haber terminado 2025 fuera del Top 100. Durante este año alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

En Cincinnati, antes de enfrentar a Djokovic, había superado al británico Jan Choinski en una batalla de casi tres horas que terminó después de tres tie-breaks.

La chance de ser convocado para la Copa Davis en Neuquén

Argentina enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che. Luego de la presentación oficial que se hizo hace un par de semanas, este medio le consultó a Javier Frana, capitán del equipo argentino, sobre los convocados.

"La idea es estar en contacto con todos los jugadores. En este proceso estamos definiendo con quién se puede contar y quien no. La idea es que los jugadores se puedan organizar su cabeza y su calendario. Empezamos a mirar con lupa a los nuestro posibles y a los rivales", afirmó.

En ese contexto, la victoria de Tirante sobre Djokovic lo pone en el lote de arriba en la consideración y tranquilamente podría estar en tierras neuquinas representando al país. En un par de semanas se sabrá si el jugador platense, de 25 años, forma parte de la nómina.

Tirante jugará su próximo partido el lunes 17 de agosto de 2026 a las 15:00 UTC (aproximadamente a las 12:00 del mediodía en hora argentina), cuando se enfrente al español Martin Landaluce