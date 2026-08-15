Boca se despertó sobre el final, empató contra Platense y Merentiel volvió a convertir

El Xeneize no pudo llevarse los tres puntos de Vicente López y cayó a la decimoprimera posición de la Zona A en el Torneo Clausura.

Boca reaccionó a tiempo y empató el partido 1-1 ante Platense . Con este resultado ambos se alejan de las posiciones de clasificación hacia los playoffs en la Zona A. Los goles los hicieron Nicolás Retamar a los 9 minutos del segundo tiempo para el "Calamar", mientras que Miguel Merentiel terminó igualando para rescatar un punto para el "Xeneize".

Boca tuvo las primeras aproximaciones y buscó lastimar desde afuera del área. A los 4 minutos generó un córner y, poco después, Tomás Aranda probó con un remate de derecha tras asistencia de Leandro Paredes . Platense también intentó salir rápido y a los 9 tuvo una acción que terminó invalidada por offside de Luciano Giménez . En ese tramo inicial, el Xeneize fue el que más empujó y volvió a llegar con otro tiro de esquina a los 12 minutos.

Entre los 15 y los 30, el partido se hizo más intenso y repartido. El Calamar recibió dos amarillas seguidas, para Tomás Silva y Gastón Togni , mientras el Xeneize tuvo una buena chance con Aranda , cuyo remate fue bloqueado tras un pase de Paredes . Después creció el local: Guido Mainero tuvo una situación clara que se fue cerca del palo derecho, Agustín Lagos exigió con un tiro libre que derivó en córner y, en esa pelota parada, Ignacio Vázquez cabeceó desde el área.

El visitante volvió a acercarse con un córner y un remate de Sebastián Villa desde afuera, pero Platense terminó mejor el primer tiempo. Leandro Paredes también probó de media distancia, aunque su disparo se fue alto. Después, el Calamar creció con pelotas paradas y centros al área: primero llegó con dos cabezazos en la misma secuencia, de Luciano Giménez y Guido Mainero, y sobre el cierre tuvo otras dos chances con Iván Gómez desde afuera y Nicolás Retamar de cabeza. El primer tiempo terminó 0-0, con Platense más punzante en el tramo final.

En el entretiempo, Boca hizo dos cambios importantes. Marco Pellegrino no pudo seguir por lesión y en su lugar ingresó Ayrton Costa para rearmar la defensa. Además, Miguel Merentiel entró por Leandro Paredes, en un cambio que contempló el desgaste del capitán desde que volvió del Mundial. Con esas variantes, el Xeneize salió a jugar la segunda parte obligado a corregir después de un cierre de primer tiempo en el que Platense lo había inquietado varias veces.

Los goles de Platense y Boca llegaron en el complemento

A los 53 minutos llegó el golpe de Platense. Nicolás Retamar apareció en el centro del área y definió con la izquierda para poner el 1-0 ante Boca. El Calamar aprovechó el envión con el que había terminado el primer tiempo y trasladó esa superioridad al arranque del complemento.

RETAMAR ANOTÓ PARA PLATENSE ANTE BOCA



El delantero del Calamar aprovechó un error defensivo y venció a Montero.



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Los dirigidos por Martín Palermo estuvieron cerca de ampliar ventaja, pero el VAR le anuló el gol a Luciano Giménez por una mano previa. El delantero, formado en Boca, había sacado un gran remate que terminó en la red y desató el festejo del Calamar, pero la revisión cambió todo y el tanto no subió al marcador.

A los 80 minutos, Boca encontró el empate con Miguel Merentiel. El delantero apareció muy cerca del arco y definió de derecha al centro tras una asistencia de cabeza de Santiago Ascacíbar para poner el 1-1 ante Platense. Además, la Bestia cortó una mala racha personal y volvió a convertir después de seis partidos, en un momento clave para rescatar al Xeneize cuando el partido entraba en su tramo final.

¡¡GRAN PASE DE ARANDA, ASISTENCIA DE ASCACIBAR Y DEFINICIÓN DE CRACK DE LA BESTIA!! Merentiel amagó a Cozzani dentro del área chica y marcó el 1-1 de Boca ante Platense, por el #TorneoClausura. pic.twitter.com/0M9EgKrG2b — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

En el cierre, Boca quedó con la sensación de que pudo haberlo ganado. Después del empate de Merentiel, el Xeneize empujó y tuvo las situaciones más claras: primero la Bestia volvió a aparecer en el área, aunque su remate fue bloqueado, y enseguida Alan Velasco tuvo una chance muy clara desde el centro del área que se fue apenas desviada junto al palo derecho.

Ya en el descuento, Merentiel volvió a exigir desde el área y Tomás Aranda también probó desde afuera, pero Boca no pudo completar la remontada y el partido terminó 1-1.