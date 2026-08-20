La noticia más esperada del mundo tenis: Carlos Alcaraz confirmó cuándo vuelve a jugar.

El mundo del tenis recibió hoy una de las noticias más esperadas del año al conocer la fecha del regreso oficial de Carlos Alcaraz a la competición. El jugador español vuelve a pisar las canchas para disputar el US Open , poniendo fin a un largo periodo de inactividad que se ha prolongado exactamente durante 138 días debido a una complicada lesión en la muñeca.

Según confirman los medios españoles, su presencia en el último Grand Slam de la temporada 2026 ya es un hecho. Este tiempo de ausencia obligada supuso un auténtico desafío tanto físico como mental para el deportista, quien tuvo que frenar en seco su progresión en un momento clave de la temporada. Los meses de baja estuvieron marcados por el proceso de recuperación, trabajo de rehabilitación y una absoluta prudencia para evitar cualquier recaída antes de recibir el visto bueno definitivo del cuerpo médico.

Afrontar un torneo de la exigencia del US Open tras un periodo de baja tan prolongado representa un reto mayúsculo para el murciano. La falta de ritmo competitivo en partidos oficiales es el principal obstáculo al que deberá hacer frente en partidos a cinco sets, donde se comprobará el verdadero estado y la respuesta de su articulación ante esfuerzos continuados de máxima intensidad. Pero las pruebas realizadas en condiciones de partido han demostrado que las molestias físicas han quedado atrás, permitiéndole golpear la pelota con la potencia y la variedad habituales en su repertorio técnico.

Finalmente, el español jugará el Us Open, donde defiende el título. El torneo neoyorquino se convierte así en el escenario para examinar las aspiraciones del español en esta nueva etapa del año. Con la salud recuperada en su muñeca, Alcaraz inicia un camino en el que buscará reencontrarse con las mejores sensaciones.

Thiago Tirante se mide con Arthus Fils en los cuartos de final de Cincinnati

La inolvidable semana del argentino Thiago Tirante (50°) en el Masters 1000 de Cincinnati tendrá su quinto capítulo este jueves 20 de agosto, cuando enfrente al francés Arthur Fils (21°) por los cuartos de final.

Gracias a los triunfos ante el británico Jan Choinski (77°), el serbio Novak Djokovic (5°), el español Martín Landaluce (67°) y el checo Jakub Mensik (16°), el potente platense, de 25 años, extendió su gran presente en el circuito masculino, convirtiéndose en el octavo tenista albiceleste en meterse entre los ocho mejores del torneo estadounidense, uniéndose a embajadores de la talla de Guillermo Vilas y Juan Martín Del Potro, entre otros, y confirmando su increíble racha ganadora ante los Top 20 del ranking ATP.

Por su parte, el nacido en Bondoufle, de 22, partió adelantado por su condición de preclasificado y dio cuenta del alemán Yannick Hanfmann (55°), del checo Jiri Lehecka (14°) y australiano Alex de Miñaur (8°) para transformarse en apenas el tercer representante de su país en acceder consecutivamente a los cuartos de final de Canadá y Cincinnati, luego de Fabrice Santoro, en 2004, y Gael Monfils (305°), en 2011.

Cabe destacar que el sudamericano y el europeo, quienes ya aseguraron escalar en la clasificación masculina al instalarse virtualemte en el 41° y 18° peldaño, respectivamente, no registran antecedentes entre sí, ya sea en juveniles, ITF, Challenger o ATP, motivo por el cual inaugurarán el historial cara a cara en la antesala del US Open. El partido entre Tirante y Fils por los cuartos de final de Masters 1000 de Cincinnati estará comenzando no antes de las 21.30 de la Argentina.