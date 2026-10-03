Pérfora sigue arriba y el Rojo se tomó revancha en el clásico

La sexta fecha de la fase regular del PreFederal de básquet completó el segundo de los cuatro capítulos de clásicos que tendrá esta etapa y dejó dos triunfos locales y dos visitantes. Pérfora derrotó 74-56 a Petrolero en el Oscar “Piti” Claris , mientras que Deportivo Roca venció 71-61 a Atlético Regina en La Calderita y ambos continúan como líderes. Además, Centro Español superó 84-65 a Club Plottier como visitante e Independiente se tomó revancha frente a Pacífico con un 75-65 en La Caldera .

El Rojo aprovechó la localía para igualar 1-1 la serie de clásicos ante el Decano. Independiente controló el desarrollo durante buena parte de la primera mitad y se fue al descanso arriba 39-29 , aunque Pacífico reaccionó en el tercer cuarto y recortó la diferencia hasta quedar 52-49.

En los últimos diez minutos, el equipo de Andrés García recuperó el control y terminó cerrando una victoria importante. Una de las claves estuvo en el manejo de la pelota: terminó con 17 asistencias y apenas nueve pérdidas , contra ocho pases gol y 18 pérdidas de su rival.

Claudio Espinoza.

Joaquín Marcon fue la principal figura con 29 puntos, acompañado por David Oviedo, que convirtió 19, y Carlos Paredes, con 14. En Pacífico sobresalieron Fran González, con 15; Exequiel Sánchez, con 12; y Alex Soria, que capturó 15 rebotes.

Claudio Espinoza.

Pérfora y Deportivo Roca no se bajan de la cima

Pérfora, por su parte, sostuvo la punta después de superar con claridad a Petrolero. El Verde controló el marcador desde el comienzo, aunque recién consiguió quebrar definitivamente el partido en el último cuarto.

Los parciales fueron 20-11, 35-27 y 53-47 antes de que el local acelerara con un 21-9 en los diez minutos finales. Valentín Bauducco, con 21 puntos, y Lucas Mohnen, con 18, encabezaron la ofensiva. Nahuel Vicentín agregó 14 y Julián Ruiz repartió 10 asistencias. Para Petro, Matías Arias terminó con 19 puntos y 10 rebotes.

También sigue arriba Deportivo Roca, que construyó una sólida victoria ante Atlético Regina. Después de perder el primer cuarto 17-15, el Naranja cambió el partido, llegó al descanso 41-30 y estiró la ventaja hasta 58-43 en el tercero.

Martín Pamich fue el goleador con 18 puntos, mientras que Tomás Quinteros volvió a tener una actuación destacada. También fue determinante Matías Alluchon, quien terminó con 10 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. En Regina, Marcos Revello aportó 19 y Elías Iñiguez sumó 14 y 12 rebotes.

El restante clásico quedó en manos de Centro Español, que prácticamente resolvió el duelo ante Club Plottier durante la primera mitad. El Torito se escapó 22-6 en el primer cuarto y llegó al descanso 50-27. Emilio Santana lideró con 24 puntos, acompañado por Fernando Rivero, con 14, y Jeremías Fernández, con 13.

Con seis fechas disputadas, Pérfora y Deportivo Roca lideran con 11 puntos y récord de 5-1, seguidos por Centro Español con 10 y Pacífico con 9. Más atrás aparecen Independiente, Atlético Regina y Petrolero, todos con 8, mientras Club Plottier cierra con 7.