No quedan invictos en un atractivo Pre Federal de básquet

Pérfora cayó ante Español y ahora comparte la cima con Deportivo Roca tras una quinta fecha cargada de resultados ajustados.

El Pre Federal de básquet completó su quinta fecha y dejó una tabla mucho más apretada después de la primera derrota de Pérfora . El conjunto de Plaza Huincul , que llegaba con registro perfecto, cayó 80-74 ante Centro Español y ahora comparte el liderazgo con Deportivo Roca , que se recuperó y venció 88-76 a Pacífico .

La jornada tuvo una particularidad: los cuatro partidos terminaron con triunfos de los equipos locales. Además de las victorias de Español y Roca, Independiente de Neuquén consiguió su primer festejo al superar 85-68 a Club Plottier , mientras que Petrolero Argentino derrotó 87-83 a Atlético Regina en La Cueva .

Con estos resultados, Pérfora y Deportivo Roca quedaron en lo más alto con 9 puntos y registro de 4-1 . Un escalón por detrás aparecen Centro Español y Pacífico , ambos con 8 unidades y marca de 3-2 , por lo que cuatro equipos quedaron separados por apenas un punto en la parte superior.

Español frenó al líder y Roca volvió a la cima del Pre Federal

Pérfora parecía encaminado a conservar su invicto después de irse al descanso arriba 41-33, pero Español cambió completamente el desarrollo en la segunda mitad. El Torito ganó el tercer cuarto 23-15, sostuvo la intensidad en el cierre y terminó imponiéndose por 80-74.

Franco Pennacchiotti fue una de las figuras con 16 puntos y 15 rebotes, acompañado por Facundo Ramadori y Jeremías Fernández, ambos con 14, y Emilio Santana, con 13. En Pérfora, Valentín Bauducco fue el máximo anotador del encuentro con 22 puntos.

Deportivo Roca, por su parte, dejó rápidamente atrás la caída de la fecha anterior. El equipo dominó a Pacífico desde el comienzo, se fue al entretiempo arriba 43-33 y terminó de quebrar el encuentro con un contundente 31-18 en el tercer cuarto.

Martín Fagotti, Tomás Quinteros y Fito García Barros aportaron 15 puntos cada uno, mientras que Matías Alluchón estuvo cerca del triple-doble con 11 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Para Pacífico, Fran González encabezó la ofensiva con 24.

La tabla de posiciones en el Pre Federal.

En La Caldera, Independiente consiguió finalmente su primera victoria. Joaquín Marcon fue determinante con 17 puntos y 11 rebotes, mientras que Gino Veronesi terminó como goleador con 19. El Rojo controló el partido desde el inicio y cerró un claro 85-68.

La fecha se completó en Plaza Huincul, donde Petrolero superó 87-83 a Regina. Alan De la Rúa convirtió 24 puntos y Matías Arias agregó 21 para el Matador.

En la zona baja, Atlético Regina y Petrolero quedaron con 7 puntos y registro 2-3, mientras que Independiente y Club Plottier suman 6 unidades con marca de 1-4. Después de cinco jornadas, nadie conserva el invicto y la pelea por los primeros lugares quedó completamente abierta.

El desarrollo del torneo muestra además una paridad que se refleja fecha a fecha. Con cinco partidos disputados por equipo, todavía no hay un dominador claro y cada resultado modifica rápidamente las posiciones. La caída de Pérfora y la recuperación de Roca volvieron a comprimir la tabla, mientras Español y Pacífico se mantienen muy cerca de la punta.