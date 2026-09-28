De los golpes de furia a gritos desaforados de felicidad: la reacción de La Cobra a la victoria épica de Boca

El streamer reaccionó al partido que el xeneize revirtió ante Racing para eliminarlo de Copa Argentina.

Los hinchas de Boca vivieron una noche de épica con la victoria ante Racing , de aquellas que extrañaban y que están teniendo con un gran presente del equipo bajo la gestión del entrenador Rodolfo Arruabarrena y el liderazgo futbolístico de Paredes. Los ánimos de los fanáticos caminaron por todos los sentimientos: desde la furia por estar 0-2 durante gran parte del encuentro a la felicidad incalculable por revertir el resultado con tres goles de Enner Valencia.

Una de las personas que dejó en evidencia ese cambio de estado de ánimo fue el streamer La Cobra quien reaccionó en vivo al partido definitorio por Copa Argentina , con el que el xeneize logró meterse en semifinales. De los golpes a su asiento por ir perdiendo al grito eufórico de felicidad.

"¡No te lo puedo creer! ¡Gol olímpico de Lodico, amigo! ¡Gol olímpico de Racing, la concha de tu madre!", comenzó diciendo sobre el gol de Gastón Lodico para la ventaja parcial de la academia y estalló con gritos en el segundo tanto: "¡Habilitan a todos, Habilitan a todos, amigo! ¡Habilita a todos Milton (Delgado)! ¡A todos habilitás, Milton! ".

Sin embargo, el ánimo empezó a cambiar cuando el ecuatoriano marcó el primer tanto: "¡Bien, (Enner) Valencia, bien! ¡Querida jerarquía! Aparece la jerarquía de Valencia callando a los hinchas de Racing".

Para el segundo tanto, volvió a insistir: "¡Se los avisé! ¡Les avisé que Enner Valencia tenía hambre! ¡Se los avisé! Aparece Valencia, doblete del ecuatoriano".

Motivado por el empate, pidió por la victoria agónica para sentenciar el duelo antes de la tanda de penales: "Ganemos en la última, ganemos en la última... mística. ¿Dónde está la mística? La siento. ¡Viene a mí la mística!".

Finalmente, tuvo su pedido: "¡Gol de Enner Valencia en el partido más consagratorio de su carrera, en el partido más increíble de su vida! ¡Mete un hat-trick, los tres de cabeza en 20 minutos! ¡Boca con mística, el mejor 9 del mundo!".

Paredes cantó "un minuto de silencio" para River tras eliminar a Racing y explicó el por qué

Boca se llevó un triunfazo del Gigante de Arroyito ante Racing cuando el tiempo se consumía y el trámite del partido lo había tenido a su rival con una ventaja superior de dos goles. Pero en el cierre del partido aceleró, y en una noche soñada de Enner Valencia que convirtió un triplete, logró revertir un partido histórico.

Los festejos fueron eufóricos. La gente se metió en el campo de juego para festejar con los jugadores en un tipo de celebración que se asemeja a la obtención de un título y los hinchas celebraron cara a cara con los hinchas que cantaron tras la victoria. Lo llamativo de ello fue el cántico de Leandro Paredes contra River que quedó filmado por las cámaras.

El llamativo cántico de Paredes contra River

Es que en medio de los festejos, el capitán del xeneize cantó contra el máximo rival del club de La Ribera. "Un minuto de silencio, para River que está muerto", dice la canción. Luego de esa situación, el líder futbolístico del equipo que conduce Arruabarrena dio explicaciones sobre los motivos por los que cantó de esa manera.

En diálogo con Paso a Paso, reveló por qué cantó de esa manera. “No sé, me salió de esa manera. Es la costumbre de conocer la canción, pero nada particular”, explicó más tarde, tras clasificar a las semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Banfield.