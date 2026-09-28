Los amistosos imperdibles para este lunes: dos sudamericanos que jugaron y un duelo de gigantes europeos

En el marco de la fecha FIFA, algunas selecciones se probarán ante rivales importantes. Los duelos más destacados del día.

El fútbol mundial se ve atravesado por la fecha FIFA con distintos amistosos internacionales que dejaron resultados contundentes como la dura goleada que que recibió Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo como DT.

Este lunes hay una agenda cargada, principalmente enfocada con la Liga de las Naciones de UEFA , con distintos partidos que cautivan la agenda: el duelo de dos gigantes de Europa . A su vez, dos elencos sudamericanos fueron protagonistas con distintos amistosos ante combinados asiáticos.

Este lunes por la mañana Uruguay se repuso de la derrota ante Japón en el debut de Forlán como DT y fue contundente ante Corea del Sur , elenco que había goleado a Ecuador: victoria 4-1 en un amistoso donde los goleadores fueron Darwin Núñez por duplicado, Giorgian De Arrascaeta y Min-Jae en contra.

Para el olvido: el debut de Forlán al frente de la selección de Uruguay.

Por su parte, Venezuela fue derrotado 2-1 sobre la hora por Japón. Se puso en ventaja a los 46', lo empataron a los 49' y se lo dieron vuelta a los 96' desde el punto penal.

Los sudamericanos que jugaron amistoso este lunes

Japón 2 - Venezuela 1

2 - Venezuela 1 Corea del Sur 1 - Uruguay 4

Los amistosos programados para este viernes

Georgia-Ucrania (13 horas a través de ESPN)

Armenia-Montenegro (13 horas)

Letonia-Chipre (13 horas)

Rumania-Bosnia Herzegovina (15.45)

Suecia-Polonia (15.35)

Irlanda del Norte-Hungría (15.45)

Turquía- Italia (15.45 en Disney, al igual que los mencionados anteriormente)

(15.45 en Disney, al igual que los mencionados anteriormente) Bélgica-Francia (15.45 a través de ESPN)

Amistosos confirmados para la Selección argentina: los rivales de la Scaloneta en la primera fecha FIFA sin Messi

La Selección Argentina tiene rivales y fechas confirmadas para su primera ventana de compromisos oficiales tras la despedida de Lionel Messi. La AFA anunció que el equipo de Lionel Scaloni disputará tres amistosos internacionales en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en lo que será también el primer test de la era post-Messi para el cuerpo técnico campeón del mundo.

El calendario quedó definido de la siguiente manera: el miércoles 30 de septiembre la Selección jugará ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el único partido fuera de Buenos Aires de la triple fecha.

Luego vendrán dos compromisos en el Estadio Monumental: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de octubre ante Benín. Los tres encuentros se disputarán en condición de local, una decisión que descartó definitivamente los planes que se habían especulado en algún momento de realizar una gira por Asia con un partido ante China.

La triple fecha forma parte de la ventana FIFA ampliada del 21 de septiembre al 6 de octubre, que permite a los equipos disputar hasta cuatro encuentros. Argentina utilizará tres de esas fechas disponibles.