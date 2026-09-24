Para el olvido: el debut de Forlán al frente de la selección de Uruguay.

El debut de Diego Forlán como entrenador de Uruguay terminó con una dura derrota por 3-1 ante Japón, que se definió en el tiempo adicionado con dos ataques que expusieron desajustes defensivos de la Celeste. El partido se jugó en el Q&A Stadium Miyagi, como primer compromiso de la gira asiática.

El equipo de Forlán había logrado nivelar el encuentro antes del descanso, luego de un inicio adverso, y sostuvo el 1-1 durante gran parte del segundo tiempo. La igualdad, sin embargo, se rompió a los 92 minutos con un gol de Kento Shiogai. Cuatro minutos después, Ayase Ueda completó la victoria japonesa. El resultado dejó un comienzo sin puntos positivos para el nuevo ciclo, aunque el equipo mostró una reacción tras el primer gol local y tuvo pasajes de mayor control en la mitad de la cancha.

Forlán eligió una formación con Santiago Mele en el arco; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en la defensa; Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo en el mediocampo; Darwin Núñez y Federico Viñas como delanteros. La propuesta inicial ubicó a Uruguay con un esquema 4-4-2, frente al 3-4-2-1 de Japón. El combinado anfitrión abrió el marcador a los 10 minutos, cuando Kuryu Matsuki avanzó desde la izquierda hacia el centro y remató desde afuera del área. La pelota entró cruzada y dejó sin respuesta a Mele.

Ese gol modificó el trámite. Uruguay buscó adelantarse, aunque durante buena parte de la primera media hora le costó enlazar a los volantes con los atacantes. Bentancur asumió mayor participación con el paso de los minutos, mientras Nández ofreció una salida constante por el sector derecho.

La reacción de Uruguay tras recibir el primer gol

Uruguay recién pudo generar situaciones claras tras superar los 35 minutos. Primero, Maximiliano Araújo conectó un centro de Nández con un cabezazo que exigió al arquero Tomoki Hayakawa. En la continuidad de esa acción, Brian Rodríguez recuperó el rebote y remató con potencia, pero el guardameta japonés evitó el empate. La insistencia tuvo recompensa cerca del entretiempo. Rodrigo Bentancur recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Federico Viñas, cuyo remate fue rechazado por Hayakawa. Maximiliano Araújo tomó el rebote y convirtió el 1-1 a los 42 minutos, con un disparo de izquierda que devolvió a Uruguay al partido.

El segundo tiempo ofreció un desarrollo más equilibrado. Uruguay encontró mejores asociaciones, con Bentancur como uno de los futbolistas de mayor influencia en el mediocampo, y tuvo momentos de presión sobre la salida japonesa. Forlán movió el banco a los 68 minutos, cuando Giorgian de Arrascaeta ingresó por Viñas para sumar manejo de pelota en los últimos metros. Japón también renovó su ataque y sostuvo la intensidad. El partido transitó el tramo final sin una diferencia amplia entre ambos equipos, hasta que Uruguay perdió el orden defensivo en la última parte.

A los 92 minutos, Shiogai recibió solo dentro del área y definió ante Mele para el 2-1. La jugada generó reclamos de los futbolistas uruguayos por una posible posición adelantada. El árbitro Alex King validó el tanto tras la revisión del sistema de videoarbitraje, ya que Mathías Olivera habilitaba al delantero japonés. Uruguay no logró recomponerse luego de ese golpe. En la reanudación, Takefusa Kubo recuperó la pelota por la derecha y asistió a Ueda, que quedó libre frente al arco para marcar el 3-1 definitivo a los 96 minutos. La secuencia volvió a mostrar una defensa uruguaya desordenada, con espacios entre los centrales y los laterales.

El amistoso ante Japón representó el inicio de una etapa de transición para la selección uruguaya, con Forlán como técnico interino. El ex delantero asumió la conducción para esta ventana internacional luego de la salida del ciclo anterior, encabezada por el argentino Marcelo Bielsa, marcada por la eliminación en la Copa del Mundo de 2026 en fase de grupos. Su próximo amistoso será ante Corea del Sur, que viene de golear a la Ecuador de Marcelo Gallardo, el lunes 28 de septiembre. El tercer y último compromiso de la Fecha FIFA será frente a India, el martes 6 de octubre.