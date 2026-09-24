Los arqueros que River tiene en carpeta ante la posible partida de Beltrán a Europa.

Santiago Beltrán , de 21 años, afectado actualmente a la Selección Argentina y con una temporada como titular indiscutible en River Plate , ya empieza a sonar en Europa. Su nombre aparece en las agendas de Inter de Milán y Manchester United , dos de los clubes más poderosos del mundo, que sondearon su situación de cara al futuro.

En primer medida, River se encuentra trabajando en la renovación del contrato, que vence en diciembre de 2027. Desde hace algunos meses, la dirigencia del club mantiene conversaciones con los representantes del arquero, nucleados en la agencia que conduce Gustavo Goñi, con el objetivo de que el jugador arranque su último año de vínculo con la firma ya resuelta. Las charlas vienen sin sobresaltos. En el entorno del arquero aseguran que el futbolista jamás se iría libre, porque está agradecido con el club que lo formó y le dio su oportunidad en el fútbol profesional.

La cláusula de rescisión actual de Beltrán es de USD 25 millones, un número que River considera insuficiente a la luz del interés europeo. La intención de la dirigencia es elevarla a USD 100 millones, en línea con lo que ya se aplica a todos los refuerzos o jugadores que renuevan contrato, acompañada de un importante aumento salarial. La lógica es clara: si alguien quiere llevárselo, que pague el precio real.

Beltrán llegó a River a los 17 años sin haber pisado nunca un club afiliado a la AFA —venía de jugar de forma amateur en el Club de Campo Pueyrredón, en Pilar—, firmó su primer contrato profesional a principios de 2023 y sufrió una lesión de rodilla en septiembre de 2024 que lo tuvo parado casi ocho meses. En enero de 2026, debutó como titular ante Barracas Central y ya no soltó el arco. Fue figura en la tanda de penales ante San Lorenzo por los octavos del Torneo Apertura. River llegó a la final de ese campeonato con él bajo los tres palos. Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y, el 6 de junio, le dio minutos en un amistoso ante Honduras en Texas, Estados Unidos, con victoria argentina 2-0. Ese partido fue su debut con la mayor.

Los arqueros que irá a buscar River por si se va Beltrán

Ante la posible partida de Santiago Beltrán, la dirigencia de River tiene un borrador con dos nombres de arqueros que llaman la atención: se tratan de una estrella mundial que disputó la última Copa del Mundo y de un ex Boca.

El primero es Yassine Bounou, conocido como Bono, arquero de la selección de Marruecos y figura del Al-Hilal de Arabia Saudita. Tiene 35 años y una carrera de más de 500 partidos que incluyó pasos por el Atlético de Madrid B, Real Zaragoza, Girona y Sevilla, club con el que ganó dos ediciones de la UEFA Europa League. Con Al-Hilal sumó la Liga Profesional Saudí, la Supercopa y la Copa del Rey de Campeones. Bono es hincha confeso de River y declaró en reiteradas oportunidades que tiene el sueño de jugar en el club. Su contrato con Al-Hilal se extiende hasta mediados de 2028, por lo que cualquier negociación dependería de la postura del club saudí.

El segundo nombre en carpeta es el de Agustín Rossi, arquero de 31 años que en las últimas horas quedó cerca de renovar con Flamengo, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Surgió en Chacarita Juniors, pasó por Estudiantes y Defensa y Justicia, y llegó a Boca Juniors en 2017, club con el que ganó seis títulos —entre ellos tres Ligas Profesionales y la Copa Argentina— y donde disputó 151 partidos con 72 vallas invictas. Luego de un breve paso a préstamo por Al-Nassr de Arabia Saudita, se instaló en el Flamengo de Brasil desde mediados de 2023, donde siguió acumulando títulos: la Copa Libertadores 2025, el Brasileirao 2025 y tres ediciones del Campeonato Carioca. En la temporada 2026 lleva 28 partidos disputados, 12 vallas invictas y un porcentaje de atajadas del 77%.