River confirmó la gravedad de la lesión de Thiago Almada: los partidos que se pierde.

El jugador de River Plate , Thiago Almada , sufrió una lesión que lo marginará de la próxima fecha FIFA a la que había sido convocado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina . Los estudios realizados después de la derrota del Millonario por 2-1 ante Huracán determinaron que el mediapunta tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo y deberá afrontar un período de recuperación que lo deja fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni .

El futbolista del Millonario sintió la molestia apenas cinco minutos después del comienzo del partido en el Monumental, luego de intentar un pase pinchado para Sebastián Driussi sobre el sector derecho. Al instante, hizo gestos hacia el banco para pedir el cambio y comenzó a prepararse Lucas Beltrán. Intentó continuar en cancha, pero la molestia le impidió seguir con normalidad y finalmente fue reemplazado.

La lesión representa una mala noticia para el Almada, River y, en este momento particular del año, para la Selección, que lo había convocado para los amistosos de octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Confirmada la gravedad, quedó descartado y Scaloni deberá busca un reemplazo si así lo considera.

El desgarro en el cuádriceps izquierdo es una lesión muscular que suele requerir un período de recuperación superior a las tres o cuatro semanas habituales de una ruptura fibrilar, aunque los tiempos dependerán de la evolución del futbolista y de la magnitud exacta de la lesión. Por ese motivo, su regreso a la actividad todavía no tiene una fecha definida.

La lesión de Almada y el susto de Andrada en River

En River, la lesión llega en un momento particular porque el equipo tendrá por delante el receso correspondiente a la fecha FIFA. Eso le permitirá a Thiago Almada atravesar buena parte de la recuperación sin perder partidos, aunque su presencia en los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026 luce difícil.

El Millonario debe enfrentar a Sarmiento de Junín el 7 de octubre, aunque la fecha 11 podría postergarse para más adelante (incluso una semana) a falta de confirmación. Luego, el fin de semana del 10, está pautada la jornada 12 del Torneo Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Por los plazos de recuperación, que se estiman cercanos al mes, Almada se perdería ambos encuentros.

Más allá de su ausencia futbolística, vale aclarar que igualmente estaría presente junto al resto de los campeones del mundo en Qatar para el homenaje a Lionel Messi, quien disputará su último partido -despedida- con la Selección Argentina.

Por otro lado, la noche del partido ante Huracán también había dejado otra preocupación para River: Tobías Andrada salió entre lágrimas a los 35 minutos por un fuerte dolor en el cuádriceps derecho. Sin embargo, finalmente se trató solamente de un susto que no requirió estudios médicos y quedó descartada toda lesión en el futbolista.