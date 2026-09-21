Perlitas y detalles del paso de la Copa Davis por Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, en el final de la Copa Davis 2026 disputada en el Ruca Che en Neuquén, frente a la selección de tenistas de Argentina.

Cientos de familias, decenas de periodistas y buena parte del espectro político regional formaron parte de las casi tres mil personas que tuvo cada jornada de la Copa Davis en el Ruca Che. El evento no solo fue trascendente en lo deportivo, sino también en lo social.

Desde muy temprano, las filas del público poblaron las adyacencias de "La Casa de la Gente". Los estacionamientos improvisados y los que ya estaban estipulados se llenaron de autos con familias que llegaron para disfrutar, por primera vez en muchos casos, de un espectáculo único.

La gente fue entrando de a poco y aprovechando los stands de comida y merchandising armados especialmente para la ocasión.

El del fin de semana fue diferente a cualquier otro evento deportivo habitual en la ciudad. La llegada de la Copa Davis significó la posibilidad de que el público neuquino pudiera tener cerca a jugadores que habitualmente ve por televisión y, al mismo tiempo, que Neuquén pudiera ser sede de una competencia internacional.

En la zona baja de una de las cabeceras se armó el sector diferencial para unas 60 personas, donde estuvieron las autoridades políticas, de la AAT y también el CEO de YPF, Horacio Marín.

Claudio Espinoza

En la segunda jornada, Rolando Figueroa y Mariano Gaido se ubicaron en uno de los sectores laterales, compartiendo tribuna con el público general, aunque luego regresaron a la zona mencionada y fueron saludados por los jugadores una vez obtenida la victoria.

Otro que dijo presente fue el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, un habitué de las tribunas de La Visera que se trasladó al Ruca Che para disfrutar de la jornada dominguera.

La imagen final de los jugadores y el cuerpo técnico tirando pelotas a la tribuna cual Tinelli en Videomatch y bailando al ritmo de la cumbia fue un lindo cierre para la gente.

En la sala de prensa convivimos los periodistas locales con los nacionales. Muy bien atendidos por la gente de la organización y con un catering a la altura de un evento internacional de esta magnitud, algo siempre bien valorado por el rubro.

Cositas para mejorar

Todos celebramos que Neuquén tenga este tipo de acontecimientos. Es bueno para todos: para el público, para la gastronomía, para la hotelería, la prensa y para que se mueva un poquito la ciudad, especialmente en estos tiempos.

Pero también hubo algunos detalles para mejorar, tanto por parte del público como de la organización.

Por ejemplo, el ingreso del primer día fue demasiado lento. En parte por las medidas estrictas, por algunas cuestiones del propio público y también por la falta de práctica ante un evento de estas características. En la segunda jornada fue más fluido.

Lo otro fueron los ruidos. El tenis es un deporte donde el silencio tiene un protagonismo casi como en ningún otro. Celulares sonando en el primer partido de Cerúndolo y hasta herramientas (tipo amoladora) funcionando durante el partido de Tirante son cosas más que evitables.

Y finalmente, lo más importante, las entradas. Este no era un evento para tener butacas libres como se vieron en las dos jornadas. Las entradas se agotaron rápido, pero mucha gente se quedó con ganas de ir y se observaron casi 400 asientos libres por día. Sobraba demanda, es una pena que el estadio no haya estado completo.