La dedicatoria especial de Javier Frana tras la victoria por la Copa Davis en Neuquén

Argentina le ganó a Turquía en el Ruca Che por 3 a 1 y mantuvo la categoría en el Grupo Mundial I.

La histórica serie de Copa Davis que Argentina disputó ante Turquía en el Ruca Che terminó con festejo, clasificación y también con palabras de agradecimiento. Un día después del triunfo por 3-1 que le permitió al seleccionado asegurar su lugar en los Qualifiers 2027 , el capitán Javier Frana compartió un extenso mensaje en sus redes sociales para repasar todo lo vivido durante la semana en Neuquén.

“ Toda Serie que pasa deja un mundo de vivencias, anécdotas, risas, tensiones, festejos y aprendizajes ”, escribió Frana en el comienzo de una publicación que rápidamente recibió numerosas respuestas de quienes formaron parte de la delegación argentina.

El capitán destacó especialmente el trabajo de su equipo de colaboradores. “ Inmensamente agradecido con el Cuerpo Técnico que es inigualable, incondicional e incansable! ”, expresó.

Claudio Espinoza

También tuvo palabras para los tenistas que viajaron a Neuquén para afrontar la serie y para aquellos que no estuvieron dentro de la convocatoria pero acompañaron al equipo desde lejos.

“A los Jugadores que les tocó estar en Neuquen, por poner una vez mas sus mejores versiones como personas y profesionales para el bien del grupo. A los jugadores que no estuvieron en esta Serie y que desde lejos estuvieron muy cerca apoyando y respaldando al Equipo”, señaló Frana.

En una serie en la que Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante consiguieron los puntos de singles del primer día, mientras que el dobles quedó en manos de Turquía y Cerúndolo volvió a salir a la cancha el domingo para sellar la eliminatoria, el capitán también puso el foco en la responsabilidad que implica conducir al seleccionado nacional.

“A la @aatenis por depositar en mi la responsabilidades de guiar al Equipo Nacional”, escribió.

Claudio Espinoza

El agradecimiento especial a Neuquén

Uno de los párrafos centrales del mensaje estuvo dedicado a la provincia que recibió por primera vez una serie de Copa Davis. Neuquén fue sede del enfrentamiento ante Turquía y el Ruca Che se transformó durante todo el fin de semana en el escenario de una jornada histórica para el tenis argentino y para la región.

Frana agradeció especialmente la recepción que tuvo la delegación: “A Neuquén por recibirnos con tanta calidez y generosidad. A la gente que nos hizo llegar su cariño y aliento!”.

El vínculo con el público neuquino fue uno de los aspectos destacados durante toda la serie. Después de conseguir el punto definitivo, los integrantes del equipo argentino se quedaron en el Ruca Che compartiendo el festejo con los espectadores, firmando camisetas, sacándose fotos y regalando pelotas.

La experiencia tuvo además un componente histórico: con el triunfo ante Turquía, Argentina alcanzó su victoria número 100 en eliminatorias de Copa Davis, justamente en el año en que se cumple un siglo de su debut en la competencia.

“Mi familia que es mi todo”

En el cierre, Frana reservó un lugar especial para sus seres queridos.

“Y a mi Familia que es mi todo!”, escribió el capitán argentino antes de dejar una reflexión sobre el significado de representar al país en la competencia.

“La Selección Argentina de Tenis no le pertenece a nadie pero es de todos los que queremos lo mejor para el tenis argentino”, concluyó.

El mensaje tuvo una rápida repercusión entre quienes compartieron la semana en Neuquén. Los jugadores que integraron la delegación, integrantes del cuerpo técnico y familiares comentaron la publicación para agradecerle el mensaje a Frana y felicitarlo por el trabajo realizado al frente del equipo.

Así, después de una semana inédita para el tenis de la Patagonia, el capitán eligió cerrar su paso por Neuquén con un reconocimiento colectivo. El resultado deportivo quedó marcado por el 3-1 ante Turquía, la clasificación a los Qualifiers 2027 y la victoria 100 en la historia argentina de la Davis, pero para Frana la serie también dejó algo más: el recuerdo de un grupo que compartió entrenamientos, tensión, festejos y una experiencia que quedará asociada para siempre al Ruca Che.