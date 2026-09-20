Las llamas provocaron pérdidas materiales totales en una casa ubicada en la zona de Cuba y Chacho Peñaloza. No hubo personas heridas.

El fuego arrasó una vivienda en Centenario en medio de fuertes ráfagas de viento. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Una vivienda quedó completamente destruida este domingo como consecuencia de un incendio que se desató en la ciudad de Centenario. El fuego avanzó rápidamente y provocó daños materiales totales en el inmueble.

El incendio ocurrió en la zona de las calles Cuba y Chacho Peñaloza. Por el momento, no se determinaron las causas que originaron las llamas y se aguarda la información correspondiente para establecer cómo comenzó el fuego.

La magnitud del incendio hizo que la vivienda resultara afectada en su totalidad. Las llamas provocaron importantes daños en la estructura y en los elementos que se encontraban en el interior.

Bomberos trabajaron para controlar las llamas

Ante la emergencia, se desplegó un operativo en el sector con la participación de efectivos policiales y personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Centenario.

Los bomberos trabajaron para contener el fuego y evitar que las llamas pudieran avanzar hacia otros sectores cercanos. Luego de controlar el incendio, se realizaron las tareas correspondientes en el lugar.

A pesar de la violencia del fuego, no se registraron personas heridas. El saldo fue únicamente de importantes pérdidas materiales, ya que la vivienda quedó destruida.

La preocupación por el viento

El incendio se produjo en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento en Centenario y otras localidades del Alto Valle. Estas condiciones pueden favorecer la rápida propagación de las llamas y dificultar las tareas de los equipos que intervienen en una emergencia.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego al aire libre. También se pide especial cuidado con elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas y terminar provocando un foco ígneo.

Mientras continúan las tareas posteriores al incendio, se deberán determinar las circunstancias que dieron origen al fuego y establecer el alcance de los daños provocados en la vivienda.

Otro incendio en Centenario

El pasado sábado 28 de agosto, un hombre fue hallado muerto en su vivienda de calle Los Incas, de la vecina ciudad de Centenario, donde se produjo un incendio generalizado. Lo halló personal de Bomberos Voluntarios locales que acudió al llamado por el incendio que consumió el inmueble.

Se trata de un hombre que residía en una casa ubicada en la parte posterior de un terreno donde hay una vivienda principal. Si bien no se confirmó la identidad del hombre, tendría unos 40 años.

"Las circunstancias de la muerte todavía no son claras", dijo el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, a LM Neuquén. Agregó que cuando llegaron se encontraron con que la puerta ya había sido violentada por parte de los vecinos que vieron el humo y el fuego".

Pero se encontraron con ciertos elementos que sembraron la duda respecto a las causas del fallecimiento de este hombre. "Ni bien ingresamos nos encontramos con la persona sin vida en el suelo, tendido boca abajo", describió el bombero.

De forma inmediata, dieron aviso a la Policía y se solicitó la presencia del personal de Salud del hospital Natalio Burd. Minutos después arribó una doctora y constató el fallecimiento del hombre. En el sitio intervinieron dos dotaciones de bomberos, que se centraron en sofocar el incendio preservando la escena para las pericias correspondientes.