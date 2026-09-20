Seis personas fueron rescatadas tras hundirse una lancha en el lago de El Chocón

La embarcación quedó parcialmente sumergida a unos 7 kilómetros del destacamento. Los tripulantes fueron asistidos por hipotermia leve y están fuera de peligro.

Un operativo de emergencia se desplegó este sábado por la tarde en el lago Ezequiel Ramos Mexía , en la zona de Villa El Chocón , luego de que una embarcación no regresara a puerto y se activara un aviso de búsqueda. Seis personas fueron finalmente rescatadas luego de que la lancha en la que navegaban quedara parcialmente sumergida.

El alerta fue recibida por la Prefectura Naval Argentina, a través de la línea de Emergencias Náuticas 106, a partir de un llamado realizado por la Comisaría 42° de Villa El Chocón. Ante la situación, personal de la Prefectura Nivel V "Lago Ezequiel Ramos Mexía" puso en marcha de inmediato un operativo de asistencia y salió en una embarcación tipo Hurricane.

Minutos después de iniciado el procedimiento, los efectivos lograron localizar la lancha a unas 4 millas náuticas del destacamento, aproximadamente 7 kilómetros. La embarcación se encontraba parcialmente sumergida y tenía a bordo a seis tripulantes, todos mayores de edad.

El personal de Prefectura logró rescatar a las seis personas y trasladarlas hasta una zona segura en la costa. Una vez en tierra, recibieron atención médica. Según se informó, todos se encuentran fuera de peligro, aunque fueron diagnosticados con un cuadro de hipotermia leve como consecuencia de la exposición al agua y las condiciones meteorológicas.

La embarcación, sin embargo, no pudo ser recuperada y terminó hundiéndose en el lago.

El puerto permanece cerrado por los fuertes vientos

Desde Prefectura remarcaron que el Puerto del Lago Ezequiel Ramos Mexía permanecía cerrado desde el viernes 19 de septiembre debido a las condiciones de viento que afectan la zona. La autoridad había emitido previamente un aviso a los navegantes a través de los canales correspondientes, debido al riesgo que implicaban las condiciones meteorológicas para la navegación.

De acuerdo con la información brindada por Prefectura, la embarcación habría ingresado al lago a través de un lugar natural no habilitado y sin comunicar su salida a la autoridad marítima. De esta manera, los tripulantes navegaron pese al cierre del puerto y a las advertencias vigentes.

Tras el rescate, Prefectura inició las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Sin contaminación por combustible

Durante el operativo tampoco se detectó contaminación por hidrocarburos en el lugar donde se hundió la lancha. De todos modos, se mantiene el seguimiento de la situación y se iniciaron las actuaciones de rigor vinculadas al hundimiento de la embarcación.

Desde la fuerza insistieron en la importancia de consultar las condiciones de navegación antes de ingresar al lago y de informar siempre a la autoridad correspondiente sobre cualquier salida.

En ese sentido, recomendaron que, cuando un puerto se encuentre cerrado o existan dudas sobre las condiciones para navegar, se consulte previamente a Prefectura. Para comunicarse, los navegantes pueden utilizar el Canal 16 del Servicio Móvil Marítimo o la línea de Emergencias Náuticas 106.

El operativo permitió poner a salvo a los seis tripulantes, aunque la situación volvió a mostrar los riesgos que puede implicar la navegación en el lago cuando las condiciones meteorológicas son adversas.