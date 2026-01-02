Desesperante rescate en El Chocón: por el fuerte viento, seis personas quedaron varadas en una lancha en pleno lago

Ingresaron al lago en una embarcación después de las 18 y fueron rescatados esta madrugada. "La Prefectura tuvo que arriesgar su vida", aseguró Luciana Ortiz Luna.

Un nuevo rescate de una embarcación en las aguas del lago de Villa El Chocón ocurrió en la madrugada de este 2 de enero de 2026. Se trató de seis adultos mayores, quienes ingresaron al agua a pesar del pronóstico de fuertes vientos y sin la prevención de equipamiento. Con mucho riesgo, Prefectura logró rescatarlos.

Alrededor de las 18.30 de la tarde del 1° de enero un grupo de seis personas ingresó en una lancha al lago Ramos Mejía, sin respetar las indicaciones de cuidados para estos paseos.

Con el correr de los minutos el viento empezó a azotar las aguas y no podían avanzar, por lo que pidieron ayuda. Agentes de Prefectura y profesionales del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) los asistieron por teléfono hasta que alrededor de las 3.30 de la madrugada lograron rescatarlos a salvo.

El Chocón-muertes-profesor-lago.jpeg Archivo.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, relató a LM Neuquén que el operativo fue llevado adelante con alto riesgo para los prefectos quienes tienen indicado ingresar a las aguas durante el día, pero que en esta ocasión lo hicieron en la oscuridad y con olas muy altas por el viento.

"La Prefectura tuvo que arriesgar su vida en este rescate", aseguró la funcionaria, quien pidió "responsabilidad" a quienes deciden navegar las aguas de los embalses y ríos de la provincia.

Según relató Ortiz Luna, estas personas habían salido a navegar y un rato después se quedaron varados por el viento y empezaron a pedir ayuda. Intervino Defensa Civil de Villa El Chocón, Prefectura y el SIEN para asistirlos.

Varados por el viento

El problema principal que enfrentaron fue que el viento no los dejaba avanzar. Las olas eran muy altas y los seis adultos mayores estaban muy nerviosos. La médica los asistió por teléfono durante varis horas hasta que Prefectura logró llegar hasta donde estaban y sacarlos hacia su propia lancha.

"Una negligencia de parte de estas personas. El mensaje que tengo que enviar a los que deciden salir a navegar es que deben llevar todos los elementos de protección, deben llevar abrigo y obedecer las indicaciones. El viento estaba pronosticado, cuando es así no se puede ingresar al lago. Recién a las 3 de la madrugada logró Prefectura ingresar y poder rescatarlos", insistió.

Los varados habían quedado como en una península del lago a la que era muy difícil llegar por tierra por las dificultades de los cañadones y la oscuridad. La única posibilidad era por el agua, durante todas las horas el SIEN los asistió por teléfono y les dio indicaciones para el control de la hipotermia.

Si bien estos rescates no están permitidos durante la noche, los prefectos lo hicieron por la desesperación de las personas, la baja temperatura y también su buena voluntad. "Pero fue muy arriesgado", destacó Ortiz Luna, quien aseguró que estas personas están bien gracias a los prefectos, quienes ya en horas de la tarde habían rescatado a otra mujer que se había quedado en una embarcación en medio del lago.

"Pasaron un gran susto, no creo que vuelvan a ingresar al agua sin los insumos necesarios y con un pronóstico no indicado. Siempre hay que seguir las instrucciones. La verdad fue todo muy horrible, pero todos están bien", concluyó.