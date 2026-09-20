Quién era el joven que murió tras chocar con un poste en Plottier

Tenía 20 años, trabajaba y era jugador de fútbol. Había formado parte de un club de Plottier y llegó a jugar en Primera División.

La muerte de un joven de 20 años generó conmoción este domingo en Plottier, luego de un violento accidente de tránsito ocurrido durante la mañana.

La víctima circulaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico. El fuerte golpe provocó su muerte en el lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 sobre Avenida del Trabajo al 1550, en el sector conocido como Aserradero Vela. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 46 de Los Álamos, luego de recibir un aviso del Centro de Operaciones Policiales (COP). Una ambulancia privada también se presentó en el lugar, pero los profesionales de salud constataron que el conductor ya no tenía signos vitales.

La víctima fue identificada como Rodrigo Yáñez. Tenía 20 años, era vecino de Plottier y actualmente trabajaba. Además, tenía una fuerte vinculación con el fútbol de la ciudad, una actividad que había ocupado un lugar importante durante su adolescencia.

Rodrigo formó parte del club El Porvenir, donde desarrolló parte de su recorrido como futbolista. Allí compartió entrenamientos y partidos y fue avanzando en las distintas categorías hasta tener la posibilidad de cumplir uno de los objetivos más importantes para cualquier jugador: llegar a Primera División.

Ese momento llegó en 2022, cuando con apenas 16 años tuvo la oportunidad de disputar un partido ante Maronese. Aquella experiencia quedó como uno de los momentos destacados de su paso por el fútbol y forma parte de la historia deportiva del joven que murió este domingo.

Quienes compartieron con él su etapa en El Porvenir lo recuerdan como un joven que creció ligado al club y que tuvo la posibilidad de representar a la institución dentro de la cancha. Con apenas 20 años, además de trabajar, continuaba con su vida en Plottier, ciudad donde residía.

El accidente

De acuerdo con la información brindada por la Policía, Rodrigo circulaba en sentido este por Avenida del Trabajo cuando se produjo el impacto contra el poste. Llevaba puesto el casco, aunque la violencia del choque fue fatal.

En el lugar no había otros vehículos involucrados y, hasta el momento, tampoco se presentaron testigos que hayan observado directamente cómo ocurrió el accidente.

Los investigadores cuentan con una cámara de seguridad que registró los últimos minutos de vida del joven. Las imágenes permitieron establecer el sentido en el que circulaba y serán analizadas junto con el resto de las pruebas para intentar determinar qué ocurrió antes del impacto.

Personal especializado de Tránsito de la Policía quedó a cargo de las pericias y de las diligencias destinadas a reconstruir el siniestro. La investigación está a cargo de la fiscal Lucrecia Solá.

Mientras se intenta establecer las circunstancias del accidente, la muerte de Rodrigo generó dolor entre sus familiares, amigos y personas que compartieron con él su paso por el fútbol de Plottier, donde desde muy joven había construido una parte importante de su historia.