Una escuela denunció a una chacra de frutillas por olores a gases tóxicos: "No podías estar afuera"

Desde el establecimiento educativo aseguran que genera picazón de garganta, irritación de ojos y dolor de cabeza. Evalúan suspender las clases. Qué dijo el Municipio.

Un establecimiento educativo de la provincia realizó una fuerte denuncia por la presencia de olores similares al gas en la zona. Aseguran que la situación provocó picazón y ardor de garganta, irritación en los ojos y dolor de cabeza.

Las autoridades educativas anticiparon que podrían suspender las clases y actividades para resguardar a los estudiantes.

La situación fue expuesta por la Escuela Posta Cristo Rey de Plottier y generó preocupación , especialmente después del episodio ocurrido a comienzos de septiembre en una chacra donde dos bomberos voluntarios locales resultaron intoxicados luego de un incendio de pastizales en el que explotaron garrafas ocultas que contenían un peligroso plaguicida de uso prohibido.

“Necesitamos primeramente cuidar a nuestros niños y visibilizar la situación ante quien corresponda”, expresaron en un comunicado enviado a las familias. Además, explicaron que los episodios suelen comenzar alrededor de las 21 y pueden extenderse hasta la mañana siguiente.

La denuncia de la Escuela Posta Cristo Rey

La directora de la institución, Tamara, explicó a LM Neuquén que no se trata de un problema nuevo. Según relató, los episodios se vienen registrando desde hace años y en 2025 incluso se realizaron inspecciones después de denuncias similares.

“El año pasado también realicé varias denuncias porque tenía chicos con dolor de cabeza, dolor de garganta”, explicó.

La preocupación adquirió una dimensión particular debido a que se trata de una escuela albergue. “Los chicos que se quedan de lunes a viernes manifestaban dolor de cabeza, dolor de garganta, todos esos síntomas”, señaló.

Existe un antecedente documentado por la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Plottier, del 8 de octubre de 2025, donde se dejó asentado que habían reportado “olores muy fuertes similares a gas” que provocaban “picazón y ardor en garganta, vista, piel y dolor de cabeza”, tanto entre trabajadores como alumnos.

Camuzzi descartó la existencia de un escape o pérdida de gas.

Cristo Posta Rey (Facebook)

“Era insoportable, no podías estar afuera”

La directora aseguró que los episodios suelen repetirse entre septiembre y octubre y que este año volvieron a percibir los olores. “La noche de este último miércoles ya era insoportable, no podías estar afuera”.

“Yo vivo acá cerca de la escuela, era insoportable, tenías que tener las puertas cerradas, todo por un ardor de garganta, picaban los ojos, dolía la cabeza”, relató.

Tamara realizó una nueva denuncia ante Medio Ambiente. La institución advirtió a las familias que, si vuelve a producirse un episodio de estas características, suspenderán las actividades.

Posta Cristo Rey cuenta con alrededor de 220 alumnos y posee amplios espacios abiertos, pero no dispone de un lugar cerrado con capacidad para albergar simultáneamente a toda la comunidad educativa.

“La fundación toma la decisión de suspender las clases ese día para evitar también el contacto aéreo de los chicos con este tóxico, los docentes, los auxiliares, toda la comunidad educativa”, explicaron. “La fundación toma la decisión de suspender las clases ese día para evitar también el contacto aéreo de los chicos con este tóxico, los docentes, los auxiliares, toda la comunidad educativa”, explicaron.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier

Dos bomberos intoxicados por un gas tóxico en un incendio

La denuncia de la escuela tomó mayor relevancia luego del grave episodio ocurrido en una chacra dedicada a la producción de frutillas ubicada sobre calle Candolle al 5100, donde dos integrantes de Bomberos Voluntarios de Plottier terminaron hospitalizados.

Los bomberos habían acudido para combatir un incendio de pastizales y, mientras trabajaban, descubrieron garrafas debajo de una cobertura de nylon. Una de ellas ya había estallado como consecuencia del fuego. Mientras intentaban enfriar las restantes, comenzaron a sentir ardor en los ojos, picazón en las vías respiratorias y molestias en las partes del cuerpo que estaban expuestas.

El jefe del cuartel, Carlos Mansilla, indicó entonces a LM Neuquén que las garrafas estaban identificadas con el número ONU 1581 correspondiente a bromuro de metilo o bromometano.

“Es un gas incoloro, inodoro, no inflamable que se usaba históricamente como potente plaguicida y fumigante agrícola de amplio espectro. Es decir, TÓXICO MORTAL”, había advertido Mansilla.

Los dos bomberos debieron ser trasladados al Hospital de Plottier, donde recibieron suero, corticoides y lavaje de ojos y de las zonas expuestas. Posteriormente quedaron fuera de peligro. Desde el cuartel repudiaron que el personal no hubiera sido advertido previamente sobre la presencia del material.

Desde la escuela Posta Cristo Rey sospechan que los olores que llegan a la escuela podrían estar vinculados al mismo producto.

El comunicado de la Municipalidad de Plottier

Consultados por LM Neuquén, el Municipio de Plottier informó que, a través de la Subsecretaría de Ambiente, intervino e inspeccionó el establecimiento involucrado.

“Se labró un acta de infracción, se aplicó una sanción y se intimó al establecimiento a realizar la disposición correspondiente de los residuos detectados”, comunicó el Municipio. También aseguró que continuará con las actuaciones y el seguimiento del lugar. “Se labró un acta de infracción, se aplicó una sanción y se intimó al establecimiento a realizar la disposición correspondiente de los residuos detectados”, comunicó el Municipio. También aseguró que continuará con las actuaciones y el seguimiento del lugar.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que resulta aplicable la Ley Nacional 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios debido a la toxicidad de los productos que contuvieron. La normativa establece una gestión diferenciada para estos residuos y prohíbe su abandono, vertido, quema o enterramiento, así como su entrega fuera de los sistemas autorizados.

De acuerdo con el comunicado oficial, las actuaciones y sanciones municipales estuvieron vinculadas específicamente con la gestión y disposición inadecuada de los residuos encontrados. Además, se intimó al establecimiento inspeccionado a regularizar su disposición conforme a la normativa vigente.

El Municipio informó también que, debido a las características de los elementos encontrados, se encuentra realizando gestiones para dar intervención a organismos provinciales y nacionales con competencia específica en agroquímicos y productos fitosanitarios.

El objetivo, señalaron, es avanzar con controles no solamente sobre el establecimiento involucrado en aquel episodio, sino también sobre establecimientos y productores de frutillas y plantines de frutilla de Plottier.

Desde Ambiente aseguraron que continuarán trabajando y atendiendo las actuaciones correspondientes ante nuevos episodios o denuncias.