Estatales de Neuquén cobran bono y ropa de trabajo: ¿De cuánto son los montos?

El Gobierno de Neuquén informó la fecha de pago de la suma extraordinaria establecida en el Acta Acuerdo 2026.

Este viernes, 18 de septiembre, el Gobierno de la Provincia del Neuquén hará efectivo el pago de un bono y la compensación por ropa de trabajo correspondiente al segundo semestre del año.

El monto por Ropa de trabajo será de $311.480 y el bono de $410.000 que alcanza a los empleados públicos provinciales del Poder Ejecutivo, incluido el sector pasivo por las proporciones establecidas en la ley.

La compensación por ropa de trabajo la percibirán los trabajadores encuadrados en las leyes: 3077 (Desarrollo Social y Familia), 3215 (Desarrollo Territorial e Industria), 3326 (OPTIC), 3373 (Administración Pública Provincial), 3395 (Dirección Provincial de Rentas), 3475 (Obras Públicas), 3476 (Salud), 3487 (Personal No Docente del Consejo Provincial de Educación), 3523 (RTN), 3524 (Entre Provincial de Termas del Neuquén), 3543 (Subsecretaría de Trabajo), 3546 (Registro Civil y Capacidad de las Personas), 3548 (Tribunal de Cuentas) y 3549 (IPVU-ADUS) y la Policía provincial.

Quedarán excluidos de la compensación los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, percibirán este concepto quienes se encontraban activos a la firma del acuerdo de incremento salarial.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

ATEN y el Gobierno acordaron la devolución de los descuentos

La tensión entre los trabajadores de la educación y el Gobierno provincial por las devoluciones de los descuentos salariales de agosto encontró el martes pasado un principio de solución, luego de una jornada de reclamos y movilizaciones. Sin embargo, algunos docentes todavía no habían cobrado la totalidad de los montos, lo que generó preocupación.

La movilización de ATEN por los descuentos.

La fecha tope para que el Ejecutivo acreditara el dinero adeudado vencía ese martes, pero durante las primeras horas de la mañana los depósitos todavía no se habían efectivizado. Ante la falta de novedades, la conducción de ATEN se presentó en las puertas del Ministerio de Economía, Producción e Industria para exigir respuestas.

La situación se tensó cuando los manifestantes encontraron el edificio cerrado. Desde el gremio interpretaron el gesto como una falta de voluntad de diálogo y advirtieron que, si no había respuestas, podrían endurecer las medidas de fuerza en toda la provincia.

Finalmente, la presión gremial derivó en la apertura de una mesa de negociación que se extendió hasta pasadas las 16. Representantes del Poder Ejecutivo y la conducción de ATEN firmaron un acta acuerdo para avanzar con la devolución de los descuentos.

Según el documento, la mayoría de las devoluciones ya se encontraban regularizadas y las acreditaciones bancarias habían comenzado a concretarse desde las 15 del martes. El proceso continuó durante varias horas y también durante el miércoles, hasta completar los reintegros.

Para los establecimientos cuyos casos todavía se encontraban en revisión, el Gobierno se comprometió a aplicar los mecanismos administrativos necesarios para lograr la restitución total del dinero en un plazo máximo de 48 horas, con seguimiento conjunto entre las partes.