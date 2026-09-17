Murió Cat Frazier a los 35 años: la diseñadora que convirtió los GIF absurdos de los 90 en un fenómeno cultural del siglo XXI

La creadora de AnimatedText falleció en Oakland por una emergencia cardíaca. Su hermana lo confirmó en las últimas horas. Giphy la despidió como alguien cuya influencia en el arte del GIF "es inconmensurable".

Murió Cat Frazier, la diseñadora que convirtió los GIF absurdos de los 90 en un fenómeno cultural del siglo XXI

Catherine "Cat" Frazier murió el 29 de junio en un hospital de Oakland, California , tres semanas después de haber sido internada por una emergencia relacionada con el corazón. Tenía 35 años. La noticia no había tenido amplia difusión hasta ahora y fue confirmada por su hermana Lisa Frazier.

El mundo del diseño digital y de la cultura de internet reaccionó con conmoción cuando la noticia finalmente circuló: Giphy , la plataforma de GIFs más grande del mundo, la despidió con una declaración que resume su legado en pocas palabras: "Cat era una artista supremamente graciosa cuya influencia y contribuciones al internet y al arte del GIF son inconmensurables".

Cat Frazier tenía un problema con el diseño gráfico tal como se lo enseñaban. No era el trabajo minucioso de ajustar el interletraje de un texto lo que le molestaba: era la estética. Las paletas limpias y apagadas, las composiciones austeras que sus profesores y el propio mundo del diseño parecían considerar el estándar de la sofisticación.

Como distracción, se metió en un sitio hoy desaparecido llamado Internet Archaeology, que preservaba páginas de los primeros años del diseño en internet, en los 90 y principios de los 2000, en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace. Ahí encontró algo gloriosamente diferente: colores chillones, diseño de mal gusto, gráficos de baja calidad y una filosofía de "hazlo tú mismo" que iba en contra de todo lo que le estaban enseñando.

Frazier se hizo conocida a partir de AnimatedText, una página de Tumblr que creó en noviembre de 2012 mientras estudiaba en el Pratt Institute, en Brooklyn. Allí publicaba textos animados en 3D, de colores intensos y apariencia deliberadamente rudimentaria, con frases irónicas y de humor negro.

Los GIFs eran absurdos por diseño: tipografías tridimensionales rotando sobre fondos estridentes, frases sin sentido aparente que sin embargo capturaban algo del espíritu de una época. El blog acumuló medio millón de seguidores y se convirtió en una referencia inesperada de la cultura visual de internet.

Cat Frazier y AnimatedText: la rebelión estética que moldeó una generación

La diseñadora se rebeló contra las tendencias minimalistas del diseño contemporáneo y revitalizó la estética más salvaje y cruda de los primeros tiempos de internet. Su trabajo disparó una era de la estética web que, según los especialistas, todavía vivimos: definida por gráficos pop, diseño intencionalmente "malo" e ironía nihilista.

El crítico y escritor Adrian Chen sintetizó su influencia con una frase que circuló ampliamente tras conocerse su muerte: "Creo que fue una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI. Al reapropiarse de toda esta cultura pop descartada u olvidada de una época anterior, mostró cómo podés hacer estas cosas verdaderamente tuyas".

Catherine Louise Frazier nació el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama. Su padre era obrero y la crió su madre. Tras la muerte de su madre, cuando Cat tenía 10 años, vivió un tiempo con familiares y con una familia de acogida en Atlanta. Se graduó en el Pratt Institute en 2013 con un título en Estudios Críticos y Visuales y trabajó como diseñadora para varias empresas, entre ellas la compañía de energía Pacific Gas and Electric de California.

Su legado no es solo de GIFs: es el de alguien que demostró que la fealdad deliberada puede ser una forma de belleza, que el humor absurdo tiene valor estético y que internet, en sus años más caóticos y ruidosos, produjo algo que vale la pena recuperar. Murió a los 35 años, pero AnimatedText sigue vivo en cada GIF de texto brillante y estrepitoso que circula hoy en WhatsApp, Instagram y Telegram.