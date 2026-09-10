Docentes de Neuquén: qué se sabe de la devolución de los descuentos en los sueldos de agosto

ATEN y el Ejecutivo acordaron un plazo máximo de 48 horas para regularizar los casos pendientes de devoluciones salariales. ¿Se cumplió?

La tensión entre los trabajadores de la educación y el Gobierno provincial por las devoluciones de los descuentos salariales de agosto encontró el pasado martes un principio de solución, luego de una jornada de reclamos y movilizaciones. Pero había algunos docentes que todavía no habían cobrado la totalidad, y eso generó preocupación.

La fecha tope para que el Ejecutivo acreditara el dinero adeudado vencía precisamente ese día, pero en las primeras horas de la mañana los depósitos no se habían efectivizado.

Ante la falta de novedades, la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se había hasta las puertas del Ministerio de Economía, Producción e Industria para exigir respuestas.

Gentileza Aten Capital

La situación se tensó aún más cuando los manifestantes encontraron el edificio cerrado, un gesto que interpretaron como falta de voluntad de diálogo. Desde el gremio advirtieron que, de mantenerse esa postura, endurecerían las medidas de fuerza en toda la provincia.

ATEN y los descuentos: qué dijo Fanny Mansilla

Mientras se aguardaban definiciones, la información que circulaba entre los establecimientos educativos generaba expectativa. Consultada al respecto, la referente de ATEN Fanny Mansilla señaló este jueves que "la información que estamos recibiendo desde la escuela es que se está acreditando la totalidad de lo descontado. Estamos atentos".

La presión gremial derivó en la apertura de una mesa de negociación que se extendió hasta pasadas las 16 horas. Finalmente, representantes del Poder Ejecutivo y la conducción de ATEN firmaron un acta acuerdo para dar curso a la solución del conflicto.

Según el documento, la mayoría de las devoluciones ya se encontraban regularizadas, con acreditaciones bancarias que comenzaron a concretarse a partir de las 15 horas. Esto se prorrogó por varias horas más y durante todo el míercoles también, hasta las primeras horas de este jueves.

Para los establecimientos cuyos casos aún están en revisión, el Gobierno se comprometió a aplicar los mecanismos administrativos necesarios para lograr la restitución total del dinero en un plazo máximo de 48 horas, con seguimiento conjunto hasta regularizar todos los casos.

El conflicto se originó a partir de los descuentos aplicados luego de una jornada que, según el gremio, no correspondía a una medida de fuerza convocada por ATEN. La organización sindical había reclamado la devolución de esos montos y, el Gobierno se había comprometido para que el reintegro se hiciera efectivo este martes.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) ratificaron que las acreditaciones se realizarán durante la jornada de del último martes y en un trascurso de varias horas hasta completar las devoluciones.

Quiénes se reunieron

Por el Ejecutivo participaron la ministra de Educación, María Soledad Martínez; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; y la coordinadora de la Oficina Provincial de Recursos Humanos, Laura Fernández. Por el CPE estuvieron la coordinadora de Gestión, Graciela Bonelli; la coordinadora de Recursos Humanos, Marcela González; y la directora provincial de Sueldos, Gabriela González. En representación de ATEN participaron Fanny Mansilla, Cintia Galetto y Ángel Salazar.