Un sábado distinto con una feria para volver a lo analógico: ropa vintage, vinilos y más

La cultura alternativa también tiene lugar en Neuquén. En el mismo lugar, pero por la noche, se llevará adelante una fiesta para "abrazar lo diferente".

Éste sábado, La Vereda Cultural (ubicada en Misiones 283 de Neuquén) se convertirá en el epicentro de la cultura alternativa del Alto Valle, con dos propuestas autogestivas consecutivas que buscan romper con lo establecido: la feria P.U.F.F. por la tarde y la experiencia nocturna “Freaky Fantasy” de RANDOM XP.

La jornada comienza de 16 a 20 con la primera edición de P.U.F.F. - Pudrite Ultra Fast Fashion -, "un grito de disconformidad con lo efímero de estos tiempos". Se trata de un nuevo ciclo de Feria en donde se busca volver a lo analógico, reivindicando la curaduría, el arte y la mano de obra local.

La propuesta reúne una selección exquisita de ropa vintage, vinilos, cerámica, encuadernación, upcycling y diseño del Alto Valle que irán rotando fecha tras fecha.

¿Cómo surge P.U.F.F.?

Desde la organización del evento, explicaron que la iniciativa surge "de no hallar espacios que nos identifiquen y ver que todo lo local está decayendo por la monstruosidad del comercio ultra rápido". Se trata de "un evento pensado no sólo para generar espacios de trabajo para pequeños emprendedores, sino también como una fecha con un propósito claro y un mensaje contundente: Somos la resistencia".

Al llegar la noche, RANDOM XP presenta “Freaky Fantasy”: una fantasía patagónica para romper con lo establecido.

RANDOM XP vuelve este sábado 19 de septiembre a encontrarse con el público del Alto Valle con una nueva edición: Freaky Fantasy, una experiencia que propone convertir la fantasía en una forma de resistencia, expresión y encuentro colectivo.

La propuesta parte de una pregunta: ¿Qué sucede cuando aquello que la sociedad considera raro, diferente o incómodo deja de esconderse y toma la pista de baile? "Quienes se mueven, bailan, se maquillan, aman, piensan o escuchan música de otras maneras encuentran en Freaky Fantasy un espacio para explorar esas identidades sin pedir permiso", explicaron.

Frente a una escena nocturna que muchas veces repite fórmulas, sonidos y protagonistas, RANDOM XP busca correrse de la corriente y construir una experiencia propia, donde lo performático, visual, sonoro y estético convivan para transformar una noche cualquiera en algo extraordinario.

Freaky Fantasy imagina un mundo donde las fantasías que durante el día permanecen guardadas pueden hacerse realidad. Un espacio de libertad, provocación y juego, pero también de cuidado y comunidad.

RANDOM XP es un proyecto colectivo conformado por mujeres, disidencias y artistas del Valle. Su identidad se construye desde una perspectiva popular, feminista, queer y vinculada a la comunidad LGBTIQ+, reivindicando la cultura juvenil patagónica y el arte under como territorios de encuentro.

En su segundo aniversario, RANDOM XP vuelve a apostar por una escena artística propia del Alto Valle: ser freak, abrazar lo diferente y hacer de la noche una experiencia colectiva.

La invitación queda abierta: éste sábado, P.U.F.F de 16 a 20 hs y RANDOM XP de 22 a 5 hs, en Misiones 283, La Vereda Cultural.