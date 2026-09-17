Un carro casero terminó provocando una tragedia y la Justicia responsabilizó al conductor.

Lucas Echeverría fue declarado responsable por la muerte de Agustín Alvarado y las lesiones de su acompañante.

La Justicia declaró responsable a Lucas Emanuel Echeverría por un accidente de tránsito ocurrido en Centenario que terminó con la muerte de un motociclista y dejó con lesiones graves a su acompañante. El acusado reconoció su responsabilidad y aceptó que circulaba con un carro de fabricación casera que no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

La decisión se conoció este jueves, cuando la jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo de responsabilidad al que llegaron la fiscal Lucrecia Sola, la querella y la defensa. De esta manera, Echeverría quedó declarado responsable penalmente por el hecho en el que murió Agustín Alexis Alvarado.

La condena todavía tendrá una segunda etapa: las partes deberán discutir cuál será la pena y de qué manera deberá cumplirla, ya que ese aspecto no fue acordado durante la audiencia.

El carro se soltó en plena circulación

El accidente ocurrió el 5 de mayo de 2024, alrededor de las 21:30, sobre el acceso Jaime de Nevares, en la zona de la intersección con calle Rural 20, en Centenario. Echeverría conducía una camioneta que llevaba enganchado un carro de fabricación casera. En determinado momento, el carro se desprendió y cruzó hacia el carril contrario. Allí impactó contra la motocicleta en la que viajaban Alvarado y otra persona.

El motociclista murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. La autopsia estableció que había sufrido politraumatismos y un traumatismo de cráneo grave.

Su acompañante sobrevivió, aunque sufrió distintas lesiones, entre ellas traumatismos y fracturas. La recuperación demandó al menos 60 días y las consecuencias fueron consideradas lesiones graves porque provocaron una debilitación de su salud y le impidieron realizar sus tareas habituales durante ese período.

Uno de los elementos determinantes para establecer la responsabilidad de Echeverría fue el estado del carro que transportaba. Durante la investigación se realizó una pericia mecánica sobre la camioneta, el carro y la motocicleta. El estudio estableció que el carro había sido construido de manera casera y que presentaba deficiencias en el sistema utilizado para engancharlo al vehículo.

A esto se sumó la pericia accidentológica, que permitió reconstruir cómo ocurrió el choque. De acuerdo con sus conclusiones, el desprendimiento del carro y su posterior ingreso al carril contrario estuvieron relacionados con la forma negligente y antirreglamentaria en que era transportado.

Una testigo que presenció el accidente también aportó información clave. Según su declaración, observó cómo el carro se desprendió de la camioneta y terminó atravesándose en el camino de la motocicleta.

La investigación reunió además los testimonios de tres personas que viajaban con Echeverría, informes de la División Tránsito de Centenario, registros del Centro de Operaciones Policiales, estudios médicos y la autopsia de Alvarado.

Echeverría reconoció lo que había ocurrido

Frente a la jueza, el acusado aceptó el acuerdo y reconoció que había actuado de manera negligente al trasladar el carro sin las medidas de seguridad necesarias. La defensa no cuestionó la responsabilidad penal de Echeverría y confirmó que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la querella contemplaba reconocer su participación en el hecho.

La jueza Álvarez consideró que ese reconocimiento estaba respaldado por las pruebas reunidas durante la investigación. Por eso, entendió que había elementos suficientes para acreditar tanto el accidente como la intervención de Echeverría.

Finalmente, homologó el acuerdo y lo declaró responsable como autor de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción negligente y antirreglamentaria.

La declaración de responsabilidad ya quedó establecida, pero todavía resta conocer la pena que deberá cumplir Echeverría.

La Fiscalía, la querella y la defensa no acordaron el monto de la sanción ni su modalidad de ejecución. Por ese motivo, deberán presentarse nuevamente ante la Justicia para discutir exclusivamente la pena.

Será en esa próxima audiencia cuando se determine la sanción que recibirá Echeverría por el accidente que provocó la muerte de Alvarado y las graves lesiones sufridas por su acompañante.