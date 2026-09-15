La Policía pide colaboración a los vecinos de Comodoro Rivadavia para identificarlo. Sólo confirmó que estaba en situación de calle en la zona del accidente.

Murió atropellado en un peligroso camino y seis días después, no saben quién era.

El miércoles 9 de septiembre de 2026 , un hombre de entre 65 y 70 años murió atropellado mientras caminaba por el peligroso camino Roque González , en Comodoro Rivadavia , Chubut . Seis días después, la Policía todavía no logró establecer su identidad.

Por el momento, solo se pudo confirmar que se trataba de una persona en situación de calle que frecuentaba la zona. Pero nada más..

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche , a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano.

El hombre caminaba por la zona y, según se pudo reconstruir, fue embestido por un Ford Fiesta cuando cruzaba la calzada por un sitio no autorizado.

El auto era conducido por un hombre de 39 años, que circulaba desde Kilómetro 3 hacia San Cayetano.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, el hombre que ibas al volante manifestó que no pudo ver al peatón, que tras el impacto murió en el lugar.

Intervinieron efectivos de la Comisaría Sexta, Criminalística y la División de Investigaciones, y el vehículo fue secuestrado para las pericias.

La investigación también estableció que el Fiesta circulaba por encima de los 40 kilómetros por hora permitidos para ese sector.

Al conductor se le practicó un test de alcoholemia, que dio negativo.

Un festejo que terminó en tragedia

Según informó ADNSUR, había salido a comprar una torta de cumpleaños para su pareja, en un festejo que terminó ensombrecido por la tragedia.

El accidente fatal se produjo en un tramo complicado, que tiene un historial de varias tragedias ocasionadas muchas veces por imprudencias al volante, por lo que tuvo importante repercusión en la ciudad petrolera de Chubut.

En este caso, se dio en una zona con poca iluminación y señalización, factores que fueron incorporados al análisis de la mecánica del siniestro fatal.

Seis días sin novedades

A casi una semana del trágico accidente de tránsito, la identidad de la víctima sigue siendo una incógnita.

El responsable de la Unidar Regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut, Cristian Mulero, confirmó este martes 15 de septiembre de 2026 que las autoridades continúan trabajando para establecer quién era el hombre.

"Lamentablemente, todavía se está trabajando en eso. No tenemos ningún sistema biométrico que nos pueda certificar la identidad de esta persona", explicó el jefe policial en diálogo con Zeta TV.

Comisario Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía de Chubut.

Mulero señaló que la víctima fatal no tenía documentación al momento del accidente y que personal de la Brigada de Búsqueda de Personas y de Investigaciones realizó distintas averiguaciones para intentar identificarlo.

Durante estos días, algunos vecinos aportaron información que fue corroborada por los investigadores, aunque hasta el momento ningún dato permitió confirmar su identidad, más allá de que se pudo determinar que era una persona en situación de calle.

Piden colaboración de los vecinos

Ante la falta de avances, el comisario hizo un pedido público a los vecinos de Comodoro Rivadavia para intentar encontrar a alguien que pueda reconocer a la víctima o aportar información sobre su entorno.

"Aquel que sienta la ausencia de algún vecino o alguna persona que esté en situación de calle que lo haya visto dando vueltas por esa zona, que dé aviso al 101 o a la comisaría más cercana", solicitó.

Un camino con historial de tragedias

El Roque González volvió a ser escenario de una tragedia vial en un tramo que ya venía acumulando accidentes.

Al día siguiente del accidente, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió a la tragedia durante la inauguración de una obra de gas.

"Le pido a aquellas personas que toman su vehículo y transitan por esta ciudad que lo hagan con precaución, que lo hagan con responsabilidad, porque esa vida que se fue no vuelve", expresó, y agregó un pedido de conciencia colectiva sobre la seguridad vial.

El camino acumula más de una década de siniestros graves.

En 2013 fue catalogado como el punto más peligroso de la ciudad, con 17 accidentes graves y dos muertes registradas ese año.

Volvió a haber víctimas fatales en choques frontales en 2014 y en 2016, y en 2021 un nuevo accidente se cobró otra vida.

Este 2026 comenzó una obra integral de iluminación y señalización en el sector que, según las autoridades, estaría completa hacia el verano de 2026/27.