Tragedia: intentó pasar a Chile y murió mientras realizaba los trámites en Aduana

El episodio ocurrió en el paso fronterizo Mamuil Malal. El complejo fronterizo fue cerrado en ambos sentidos para permitir las diligencias.

Un trágico episodio ocurrió este sábado en el complejo fronterizo Mamuil Malal . Un hombre de 64 años se descompensó mientras hacía los trámites para su ingreso hacia Chile en la Aduana. Los primeros auxilios fueron en vano ya que se registró su muerte en el acto.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas. Según revelaron medios de la zona, el hombre recibió asistencia inicial por parte del personal presente en el complejo fronterizo. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención de un equipo de salud proveniente de Curarrehue .

Al arribar los equipos médicos se verificó que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte en el lugar. Tras conocerse el deceso, el episodio fue comunicado a la Fiscalía de Primeras Diligencias , que dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Según informó una radio chilena, la víctima tendría domicilio en la comuna de Loncoche. Por el momento no se logró confirmar su identidad.

El tránsito por Mamuil Malal se suspendió durante la tarde

El tránsito vehicular por el paso fronterizo Mamuil Malal permaneció suspendido mientras se esperaba la llegada de funcionarios del Servicio Médico Legal de Temuco para efectuar el levantamiento del cuerpo.

El cierre comenzó aproximadamente a las 17.30 y afectó la circulación en ambos sentidos, tanto para quienes intentaban ingresar a Chile como para quienes buscaban regresar a la Argentina.

Cuál es el paso fronterizo que se encuentra cerrado este domingo por alerta meteorológica

Desde Vialidad Nacional indicaron que el tránsito en diversos cruces de la provincia de Neuquén deberá ser con precaución, ya que rige una alerta por lluvia viento y nieve para toda la jornada.

El paso fronterizo Pino Hachado el que se encuentra cerrado por nevadas. La calzada cuenta con acumulación de nieve y hielo, por lo que hay baja adherencia a la cinta asfáltica.

En las últimas horas se conoció que estará intransitable durante toda la jornada debido a la situación climática. Equipos se encuentran operando en la zona y hay una posible caída de piedras en el kilómetro 48.

De acuerdo al parte oficial emitido este domingo, se conoció que el paso internacional Cardenal Samoré si permanece habilitado para todo tipo de vehículos. Desde Vialidad detallaron que la calzada se encuentra mojada y hay baja adherencia por nieve ligera.

El paso fronterizo Icalma está habilitado. Se recomienda preocaución ya que hay una lluvia ligera y se esperan nevadas fuertes por la tarde. Por último Mamuil Malal, que une la ciudad de Junín de los Andes con Curarrehue, también se encuentra habilitado y se esperan lluvias intensas y vientos fuertes.