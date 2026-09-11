Vivir con casa y comida gratis en la Patagonia: buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales

La propuesta incluye cinco días laborales a la semana y poder disfrutar de excursiones. Quiénes pueden postularse.

El refugio rodeado de araucarias donde se desarrolla la propuesta de voluntariado en Lonquimay, en la Patagonia. (Foto: Worldpackers).

Una llamativa convocatoria ofrece alojamiento gratuito, tres comidas por día y excursiones a quienes acepten trabajar 30 horas semanales en un parque natural de la Patagonia . Cuáles son los requisitos para postularse.

La propuesta fue publicada en Worldpackers y aclararon que la estadía puede extenderse hasta tres meses. Está abierta a personas que tengan entre 18 y 60 años.

No se trata de un empleo remunerado. Los participantes trabajan cinco días por semana y reciben hospedaje, comida y otros beneficios, pero deben pagar el viaje, el seguro y los traslados.

De acuerdo a lo que informaron, la propuesta es para una reserva privada de 500 hectáreas ubicada en Lonquimay, en la Patagonia chilena, muy cerca de la frontera con la Argentina.

Se trata del Geoparque Kütralkura, reconocido por la Unesco, y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, que se extiende junto a la Reserva Nacional Alto Biobío.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

El parque desarrolla actividades de educación ambiental, geología, ecoturismo y protección de animales. Durante 2026, el equipo de voluntariado también participa en proyectos de reintroducción de especies desaparecidas de la zona y en el monitoreo de pumas.

Las tareas se organizarán según un plan semanal y dependen de las necesidades del predio. Los voluntarios pueden colaborar con el mantenimiento de senderos y domos, el cuidado de la huerta y la atención de visitantes.

También se solicita ayuda para trabajos de jardinería, cultivo, construcción y reparaciones. Algunas actividades requieren esfuerzo físico y se realizan al aire libre, en una región donde las temperaturas pueden ser muy bajas y la nieve complica los movimientos.

La carga laboral prevista es de 30 horas por semana, repartidas mediante turnos. Se prometen además dos días libres para descansar o recorrer los alrededores.

Una viajera argentina que formó parte del proyecto definió la experiencia como un “trabajo duro y gratificante”, aunque señaló que durante su estadía no quedaron establecidos previamente los días de descanso. Otros voluntarios destacaron los paisajes, las caminatas y la convivencia, pero recomendaron consultar con claridad las condiciones antes de viajar.

Qué ofrece el parque a cambio del trabajo

Cada participante recibe una cama en una habitación compartida y las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Además se pueden utilizar la cocina, la lavandería y las bicicletas disponibles en la propiedad.

La propuesta incluye internet básico, un punto que deben considerar quienes necesiten conectarse para estudiar o trabajar a distancia. Al tratarse de una zona de montaña, la señal y los servicios pueden presentar limitaciones.

El anfitrión ofrece además tours y excursiones gratuitos, clases de idiomas y un certificado al completar el programa. La plataforma brinda asistencia durante el viaje y cuenta con un sistema de protección ante posibles diferencias entre lo acordado y la experiencia recibida.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria es para personas de 18 a 60 años y solo permite solicitudes individuales. No pueden postularse parejas ni dos amigos que quieran realizar juntos el voluntariado. En materia de idiomas, la publicación pide inglés fluido o español principiante.

La permanencia mínima es de cuatro semanas y puede prolongarse hasta las 12. Al finalizar la estadía, el anfitrión entrega un certificado de culminación.

Worldpackers, por su parte, brinda asistencia a través de su equipo de soporte durante todo el viaje y ofrece un servicio de protección para los casos en que las condiciones acordadas no se cumplan.

Por otro lado, el programa no cubre los pasajes hasta Chile, el seguro de viaje, el transporte interno ni los trámites migratorios que pudieran corresponder. Esos gastos quedan a cargo del voluntario.

La inscripción se gestiona a través de Worldpackers, una plataforma de intercambios entre anfitriones y viajeros