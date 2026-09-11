El refugio en España que te permite vivir gratis a cambio de mimar animales

A solo media hora de Valencia, un santuario abrió una convocatoria soñada para amantes de la naturaleza. Qué ofrecen y cuáles son los únicos requisitos.

Un santuario de animales ubicado en Turís , a unos 30 minutos de la ciudad de Valencia (España ) , publicó en la plataforma Workaway una convocatoria abierta hasta fin de 2026 para recibir voluntarios. La propuesta es simple: alojamiento gratuito y comida a cambio de 25 horas de trabajo semanales, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días. El único requisito real es amar a los animales y tener ganas de participar en la vida cotidiana de una granja.

La convocatoria fue publicada por Amandine , fundadora del refugio, que alberga a unos 140 animales rescatados de situaciones de maltrato o abandono. La estadía mínima es de 14 días, aunque puede extenderse si ambas partes están de acuerdo. La propiedad está ubicada a 7 kilómetros del pueblo más cercano, en una zona de colinas de la provincia valenciana.

Las tareas varían según la época del año y las necesidades del santuario. Entre las principales figuran: alimentar a los animales, limpiar corrales y espacios comunes, hacer pequeñas reparaciones y trabajos de pintura, reparar cercos y barreras, trabajar en la huerta, desmalezar sectores de la finca y colaborar con la cosecha de algarrobas y aceitunas. También se espera que los voluntarios participen en la creación de contenido para redes sociales y en campañas de recaudación de fondos para sostener el refugio.

Santuario de Valencia: qué ofrecen y cómo anotarse en la convocatoria

A cambio de esas 25 horas semanales, el santuario ofrece alojamiento gratuito dentro de la finca y comida vegana preparada con los productos de la huerta. Quienes participen tendrán acceso además a huevos frescos de las gallinas rescatadas y a formación práctica sobre el cuidado de animales y la vida en una granja. No se requiere experiencia previa: todas las actividades se aprenden durante la estadía.

El perfil del santuario en Workaway registraba actividad reciente, lo que indica que la convocatoria sigue activa. Para contactar al santuario es necesario tener una membresía activa en la plataforma. Quienes no tengan ciudadanía de la Unión Europea deben verificar previamente qué tipo de visado necesitan para realizar tareas de voluntariado en España, ya que la plataforma advierte explícitamente sobre este requisito migratorio.

Este tipo de propuestas de voluntariado en granjas y refugios de animales proliferaron en los últimos años en Europa, especialmente a través de Workaway y plataformas similares como Wwoof y HelpX.

La lógica es la misma en todos los casos: el voluntario aporta trabajo concreto y a cambio recibe hospedaje, comida y una experiencia de vida difícil de conseguir de otra manera. Para quienes buscan una pausa de la rutina urbana, una forma de reducir costos de viaje o simplemente pasar tiempo con animales en el campo valenciano, la convocatoria del santuario de Turís es una de las opciones más completas disponibles en lo que queda del año.