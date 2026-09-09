Eldense: la historia del club que se convertirá en la nueva apuesta de Messi

El argentino tiene capitales depositados en varias instituciones deportivas, tanto en América como en España.

Lionel Messi está a un paso de sumar un nuevo capítulo a su vínculo con el fútbol español. El argentino alcanzó un principio de acuerdo para quedarse con el control del Club Deportivo Eldense , una institución de la ciudad de Elda, en la Comunidad Valenciana , que actualmente compite en la Segunda División. La operación todavía debe completar distintos trámites legales y recibir la autorización correspondiente, pero puso en primer plano a un club con más de un siglo de historia.

El Eldense nació el 17 de septiembre de 1921 , cuando un grupo de aficionados conocido como “Los Cabezotas” decidió formar un equipo en Elda. Sus integrantes se reunían en el Casino Eldense y adoptaron los colores azulgranas, inspirados en su admiración por el Barcelona.

Desde entonces, el club construyó una identidad muy ligada a la ciudad y atravesó buena parte de su historia entre las categorías del fútbol español.

Uno de los primeros grandes capítulos llegó en 1956, cuando consiguió por primera vez el ascenso a Segunda División después de superar al filial del Real Madrid. El equipo llegó a disputar cinco temporadas en la segunda categoría y alcanzó su mejor ubicación histórica en la temporada 1962/63, cuando terminó séptimo.

Sin embargo, la historia del Eldense también estuvo marcada por largos períodos lejos del fútbol profesional. La mayor parte de sus campañas transcurrieron en Tercera División, donde consiguió once títulos. En distintos momentos consiguió regresar a categorías superiores, aunque sin lograr sostenerse durante largos períodos.

En la temporada 2005/06 protagonizó otro regreso destacado. Después de 15 años en categorías inferiores, el Eldense consiguió ascender a Segunda B tras eliminar a Mar Menor y Girona. La alegría, sin embargo, duró poco: en la campaña siguiente volvió a descender.

El gran resurgimiento llegó años después. En 2023, el conjunto azulgrana regresó a Segunda División tras superar al Real Madrid Castilla en el playoff de ascenso. Fue un salto importante para una institución acostumbrada a pelear durante décadas en el fútbol semiprofesional.

La etapa más reciente volvió a tener un giro. Tras descender en la temporada 2024/25, el Eldense consiguió regresar inmediatamente a la Segunda División. Lo hizo después de una campaña en la que terminó primero de su grupo y tuvo un rendimiento especialmente fuerte como local: sumó 48 de los 57 puntos posibles en su estadio, el "Nuevo Pepico Amat".

Números de la llegada de Messi

Ahora, el club atraviesa otro momento decisivo. Messi negoció la adquisición del 100% de las acciones con el grupo colombiano TH Soluciones Group, actual propietario, y el acuerdo podría formalizarse en los próximos días.

El presente deportivo, de todos modos, no es sencillo: el Eldense comenzó la temporada en Segunda sin conseguir todavía una victoria y se encuentra en la zona baja de la clasificación.

De concretarse la operación, Messi no solamente incorporará un nuevo club a su proyecto empresarial. También pondrá su nombre al frente de una institución centenaria, de fuerte arraigo local y acostumbrada a reconstruirse después de los golpes, que ahora afronta uno de los capítulos más importantes de toda su historia.

Messi y sus clubes: el detalle

Propiedad/control: Cornellà.

Compra acordada pero pendiente de formalización: Eldense.

Participación prevista: Inter Miami.

Proyecto familiar/deportivo: Leones de Rosario.

Varios medios meten a los cuatro directamente bajo el rótulo de “clubes de Messi”, cuando jurídicamente no están todos en la misma situación.