La picante chicana de los hinchas de Rosario Central durante el homenaje a Lionel Messi

Varios fanáticos del Canalla reconocieron al 10 en medio del clásico ante Newell's, pero otros tuvieron una curiosa reacción.

El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s tuvo un momento especial a los 10 minutos, cuando el partido se detuvo para homenajear a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina. En el Gigante de Arroyito, la reacción de los hinchas fue dividida: hubo aplausos, silbidos y un cántico que rápidamente ganó protagonismo: “Fideo, Fideo” .

La escena estuvo marcada por la particular relación de Leo con la Lepra , club del que es confeso hincha y en cuyas inferiores se formó antes de marcharse a Barcelona. Mientras algunos simpatizantes de la Academia reconocieron al astro, otros aprovecharon el minuto para reivindicar a Ángel Di María , quien aplaudió durante todo el homenaje y observó el video proyectado en la pantalla del estadio.

El partido, además, terminó con un empate 1-1 cargado de tensión. El Canalla se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo, cuando Gastón Ávila aprovechó un rebote después de un córner y sacó un espectacular zurdazo que se metió en el ángulo de Josué Reinatti. La Academia parecía encaminarse así a su séptima victoria consecutiva ante la Lepra.

EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL - NEWELL’S En el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la Selección Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/o9iOwjH8JL

Durante el complemento, el conjunto de Jorge Almirón logró sostener la ventaja y manejó buena parte del trámite ante un Newell’s que tenía dificultades para generar situaciones claras. La Lepra insistió en el tramo final y encontró el empate en tiempo de descuento, cuando el Colo Ramírez habilitó a Matías Cóccaro, quien definió ante la salida de Jeremías Ledesma para establecer el 1-1.

El gol estuvo envuelto en polémica porque el asistente levantó inmediatamente la bandera por un supuesto fuera de juego y la conquista fue anulada en primera instancia. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, a cargo de Lucas Novelli, y tras el trazado de las líneas se determinó que Cóccaro estaba habilitado. Yael Falcón Pérez recibió la confirmación y terminó convalidando el tanto que desató el festejo visitante.

La igualdad le permitió a la visita cortar una racha de seis triunfos consecutivos de Central en el clásico y rescatar un punto cuando parecía condenado a otra derrota. El Canalla, que había ganado 2-0 el enfrentamiento disputado en marzo en el Coloso Marcelo Bielsa, quedó con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tenía prácticamente asegurada.

En medio de ese contexto, Angelito volvió a quedar en el centro de la escena. El Fideo, campeón del mundo y bicampeón de América con la Argentina, fue justamente la figura reivindicada por los hinchas auriazules durante el homenaje a Messi. La relación entre ambos, además, es de larga data: compartieron los principales éxitos de la Selección y mantienen una estrecha amistad fuera de las canchas.

Los gestos de homenaje de Newell's para Lionel Messi

La imagen de Messi también apareció dentro del campo de juego a través de la camiseta de Newell’s. Los futbolistas de la Lepra utilizaron un parche especial dedicado al crack del Inter Miami, en una jornada en la que el homenaje nacional coincidió con uno de los clásicos más particulares del fútbol argentino.