Su lado empresarial: Lionel Messi está cerca de comprar un club español

El astro argentino continúa pensando en su actividad cuando se retire, y avanzó en las negociaciones para ser el accionista principal de una institución.

El periodista Juan Castro del diario Marca informó que Lionel Messi está cerca de cerrar la compra de un club de la segunda división de la Liga Española . Se trata del Eldense, con sede en la provincia de Alicante, que concretó su ascenso recientemente.

El astro argentino compraría el 100% de las acciones, sin intervención de terceros ni otro grupo de inversión. Aunque la noticia ya se empezó a expandir en todo el mundo, todavía restan detalles para que se concrete la venta, con la aprobación del Consejo Superior de Deportes como un punto importante.

Eldense fue comprado en octubre del año pasado por un grupo inversor liderado por Juan Carlos Trujillo , y a pesar de que hubo otros interesados por adquirirlo, el nombre del rosarino parece ser más fuerte para el club español.

Messi llega a un principio de acuerdo para comprar el Eldense pic.twitter.com/ZxG2ACNXnA — Diario AS (@diarioas) September 8, 2026

Las inversiones de Messi dentro del fútbol

En las pocas veces que Messi habló sobre su futuro tras el retiro del fútbol, fue claro de que no piensa ser entrenador, y que le gustaría participar en la gestión de clubes, por lo que comenzó a proyectar con diferentes inversiones antes de finalizar su carrera.

Cuando firmó contrato con el Inter de Miami, equipo al que llevó del último puesto a ser campeón de la MLS, el club colocó una cláusula para que el argentino tenga la opción de comprar acciones y convertirse en copropietario después de su retiro.

Además, junto a Luis Suarez, su gran amigo y compañero en Inter de Miami, fundaron en Uruguay el club Deportivo LSM. Comenzó compitiendo en la cuarta categoría y logró un rápido ascenso al Divisional C.

En Argentina, el rosarino sorprendió al gestionar la creación del Leones de Rosario, que es bancado económicamente por Lionel y presidido por su hermano Matías. El club estuvo en el centro de la polémica por pasar directamente a la C, sin participar del regional amateur.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami y nominado al Balón de Oro 2026, dio otro paso como inversor en el mundo del fútbol: habría alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el principal accionista del Eldense, de la Segunda de España. Según informó el periodista… pic.twitter.com/1Ql9Ns84zo — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2026

En España, previo al proyecto de compra del Eldense, Messi ya había invertido en UE Cornellà, que se encuentra en la tercera federación catalana, lo que vendría a ser la quinta categoría del fútbol de ese país.

Messi y Cristiano podrían jugar juntos por primera vez

La despedida de Carlos Tevez podría tener una imagen inédita para el fútbol mundial. El Apache prepara su partido homenaje y, según la información difundida, tiene la intención de invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos figuras que marcaron una época y que nunca compartieron equipo de manera oficial.

"Tevez"



Por Carlos Tévez sobre Messi y Cristiano Ronaldo juntos en su despedida en La Bombonera.pic.twitter.com/6bS0V4ACpS — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) September 6, 2026

El evento todavía no tiene fecha confirmada, pero la organización ya trabaja sobre una ventana tentativa para diciembre. Las opciones que aparecen sobre la mesa son el fin de semana del 12 y 13 de diciembre o, en caso de que el calendario lo obligue, entre el 18 y 19 del mismo mes. La idea es que el partido se dispute en La Bombonera, aunque todo dependerá de que no coincida con compromisos oficiales de Boca.

El posible cruce entre Messi y Cristiano Ronaldo es el gran atractivo de la despedida. La presencia de ambos no está confirmada, pero Tevez ya los tendría dentro de su lista de invitados. De concretarse, sería una escena pocas veces imaginada: los dos máximos referentes de una generación compartiendo cancha en un mismo equipo o dentro de un partido homenaje.