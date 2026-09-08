El insólito blooper del arquero del Inter en la derrota ante el Real Madrid

En la primera jornada de la Champions League, el equipo español venció al italiano, que regaló un tanto, en el Bernabéu.

En uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la Champions League , el Real Madrid venció al Inter por 2-1 en el Bernabéu. Los goles del local fueron de Kylian Mbappé y Federico Valverde, mientras que para la visita descontó Carlos Augusto, con asistencia de Lautaro Martínez .

En el tanto del uruguayo, el arquero del conjunto italiano, Josep Martínez , quiso amagar al volante cuando este presionaba alto, pero falló en la jugada y regaló el 2-0 parcial. Este insólito blooper le costó al Inter la desventaja de dos goles, que aunque empujó en el segundo tiempo para empatar, no lo logró y comenzó la competencia con una derrota.

El primer gol también tuvo un fallo de la visita: a los 14 minutos el Real Madrid presionó la salida y un fallo de la defensa le dejó la pelota servida a Brahim Díaz, que asistió rápidamente a Mbappé para el 1-0.

INCREÍBLE EL GOL QUE SE HACE EL INTER EN CHAMPIONS LEAGUE ANTE REAL MADRID. LO DEL ARQUERO. pic.twitter.com/AqSyAaXzvF

¿Y SI ES EL AÑO, KIKI? Mbappé aprovechó el error de la salida del Inter y definió de primera para marcar el 1-0 del Real Madrid.



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En la segunda parte, el equipo de José Mourinho tuvo varios contragolpes para cerrar el partido, pero no pudo con Martínez, que a pesar de su blooper, tuvo atajadas importantes. Inter descontó tras un centro de Lautaro desde la derrecha, para que Augusto empuje el balón hacia la red.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido!



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Así fue la jornada de la Champions League

Además del encuentro entre Inter y Real Madrid, la primera jornada arrancó con otros seis partidos. En otro de los más atractivos, el Manchester City derrotó 2-0 al Porto, con doblete de Haaland, y una asistencia de Enzo Fernández.

"Enzo":

Por su asistencia para el primer gol de Erling Haaland ante Porto en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/JbK7BWtAit https://t.co/UBE7meWRqZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2026

Por otro lado, el argentino Emiliano Buendía convirtió un gol para la victoria del Aston Villa 3-2 sobre Brujas. Con el mismo resultado, el Borussia Dortmund le ganó al Villarreal, mientras que el Betis derrotó al Lille de Francia, que tuvo la expulsión de Etan Mbappé. En el último partido de este martes, el AEK de Grecia venció al LASK de Austria.

¡GOL DE EMI BUENDÍA EN LA #CHAMPIONS! El argentino se vistió de 9, apareció por el medio del área y selló su tanto ante Brujas en la primera fecha de la fase liga del torneo.



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La jornada continuará mañana con varios encuentros, que tendrá a Liverpool contra Atlético de Madrid y Napoli ante Arsenal como destacados. También jugará el Barcelona (vs Feyenoord) y debutarán varios argentinos, como en Roma (que irá contra Fenerbahçe) y el Como 1907, de Nico Paz, que va ante el Leipzig de Martín Demichelis.

La lista de nominados al Balón de Oro

Lionel Messi y Lautaro Martínez volverán a estar entre los nombres que competirán por el Balón de Oro. France Football confirmó este martes la lista de nominados para la edición 2026 del prestigioso premio individual, que tendrá su ceremonia el próximo 26 de octubre en Londres.

La nómina masculina reúne a 30 futbolistas y tiene varios candidatos de peso. Entre ellos aparecen Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Khvicha Kvaratskhelia.

También fueron nominados Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Michael Olise, João Neves y Willian Pacho, entre otros.

Por otro lado, Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido entre los diez candidatos al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada. El arquero argentino, actualmente en el Chelsea, competirá por el premio con nombres como Thibaut Courtois, Joan García, David Raya, Unai Simón y Yassine Bounou, entre otros.