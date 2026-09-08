Shakira rompió otro récord mundial con "Dai Dai": ¿Cuántas reproducciones tuvo la canción del mundial?

La artista colombiana, Shakira , volvió a hacer historia con uno de sus últimos lanzamientos en este 2026. Dai Dai , la canción oficial del Mundial 2026 que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy , alcanzó un nuevo récord internacional y la cantante agradeció en las redes.

El videoclip se convirtió en el primero estrenado durante este año en alcanzar nada menos que las mil millones de visualizaciones en YouTube . Tras tomar conocimiento, Shakira no perdió tiempo en compartir su inmensa alegría con sus seguidores.

Shakira resumió en sus redes lo que significa para ella haber llegado a semejante número: "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños". También reconoció el papel de quienes hicieron posible que la canción se transformara en semejante éxito: "Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!".

Vale recordar que la canción fue lanzada en mayo y tuvo desde el comienzo una fuerte relación con la competencia internacional. Dai Dai fue presentada como una de las canciones oficiales del Mundial 2026 y contó con la participación especial de Burna Boy, una de las figuras más importantes de la música africana contemporánea. Más allá del lanzamiento discográfico y de la presentación en las redes, Shakira y el nigeriano interpretaron la canción durante la ceremonia inaugural del torneo y volvió a sonar durante la final.

Pero el fenómeno no se explica únicamente por las reproducciones del video en YouTube . Dai Dai también consiguió posicionarse exitosamente en las listas de Billboard. Esta semana llegó al primer puesto de Rhythmic Airplay, el ranking que registra la difusión de canciones en las radios de Estados Unidos. Para Shakira, ese número uno tiene un significado especial porque representa su primera llegada a la cima de esa lista después de 12 apariciones. Su mejor antecedente había sido Hips Don’t Lie, su colaboración con Wyclef Jean, que en 2006 había alcanzado el quinto lugar.

El éxito de Dai Dai

Así, Shakira sumó dos hitos prácticamente al mismo tiempo: por un lado, consiguió que el videoclip de Dai Dai superara las mil millones de reproducciones en YouTube; y por otro, alcanzó por primera vez el número uno de Rhythmic Airplay del Billboard. El éxito también volvió a poner en primer plano la particular relación de la colombiana con los Mundiales de fútbol. La artista colombiana ya había sido protagonista de otras Copas con canciones como Waka Waka, vinculada a Sudáfrica 2010, y La La La, relacionada con Brasil 2014.

Ahora, Dai Dai consiguió su propio lugar en esa historia. La diferencia es que, además de acompañar la competencia deportiva, alcanzó una cifra extraordinaria en plataformas digitales en un período muy corto y más allá de la finalización del Mundial.