Sofía Montenegro, luchadora argentina de UFC, mostró cómo quedó su rostro tras su sangriento debut.

La luchadora de 27 años tuvo su debut en la empresa más importante de MMA pero su estreno no fue el esperado.

La imagen de la luchadora argentina Sofía Montenegro al finalizar su debut en la UFC mostró la dimensión del brutal castigo que recibió en París. La peleadora de MMA terminó el combate ante la francesa Delphine Benouaich con el rostro cubierto de sangre y varias heridas visibles, entre ellas cortes en el pómulo derecho, los párpados y una ceja.

Montenegro, de 27 años y conocida como La Brujita, debutó el sábado 5 de septiembre en el Accor Arena de la capital francesa, en una pelea de peso paja que abrió la cartelera preliminar de UFC París. Benouaich contó con el respaldo del público local y se impuso por sumisión a falta de 38 segundos para el final del segundo asalto.

El desenlace dejó a la argentina tendida inconsciente sobre la lona, con sangre en el rostro y parte de su indumentaria. La asistencia posterior de su esquina permitió limpiar las heridas tras el combate, momento en el que quedaron expuestas las lesiones que sufrió durante el intercambio. El rostro de Sofía Montenegro concentró las consecuencias más visibles de la pelea. En un video que compartió la luchadora en sus redes sociales se pudo ver cómo quedó su cara, con un corte en el pómulo derecho, otro en cada uno de los párpados y una lesión adicional en la ceja. También se informó que presentaba más de dos heridas en la cara.

Durante los dos primeros asaltos, Delphine Benouaich conectó golpes y codazos limpios al rostro que dañaron a la argentina. La francesa encontró espacios para atacar la zona facial de Montenegro, que acumuló sangre en el rostro por el corte en el pómulo antes de que la definición llegara en el segundo round. El punto de quiebre ocurrió al inicio de ese parcial. Montenegro perdió estabilidad en el octágono y cayó a la lona. Benouaich aprovechó la situación para controlar la acción en el suelo, donde conectó nuevos golpes y avanzó hacia la posición que le permitió asegurar la sumisión.

El brutal cierre de la pelea

La pelea terminó cuando la francesa Delphine Benoauich aplicó una llave de estrangulamiento trasera. El árbitro intervino al advertir que Sofía Montenegro no reaccionaba ante la maniobra. La derrota llegó a menos de 40 segundos del cierre del segundo asalto. Horas después del combate, la argentina usó sus redes sociales para referirse tanto al estado de sus heridas como al golpe deportivo que implicó su primera presentación en la UFC.

En una historia publicada en Instagram, la luchadora expresó: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”. La argentina también agradeció a la organización y al público francés en otro mensaje. “¡Gracias, UFC París; gracias, Francia!”, escribió. Luego añadió: “No voy a poner excusas; seguiré trabajando duro para corregir mis errores y volveré”.

Montenegro cerró esa publicación con una referencia a la bandera argentina que llevó durante la jornada. “Mantuve mi bandera en alto y regresé envuelta en ella; lo siento, ¡simplemente no sé cómo rendirme!”, manifestó. La pelea tenía a Benouaich como favorita para el público por su condición de local. La francesa logró extender su récord profesional a ocho victorias y dos derrotas, de acuerdo con los datos difundidos después de la cartelera.

Para Montenegro, el resultado representó la tercera caída de su carrera profesional, en la que suma seis triunfos. La presentación en París marcó su ingreso a la principal organización de artes marciales mixtas, aunque el resultado quedó atravesado por las lesiones faciales que sufrió durante los dos rounds. Tras la definición, la peleadora argentina fue trasladada para recibir una revisión médica. En su mensaje posterior, sostuvo que estaba bien y anticipó que buscará retomar los entrenamientos lo antes posible para volver a subirse a un octágono en busca de una revancha personal.